魏如萱許諾 生娃前必結婚

2018年08月27日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

魏如萱（娃娃）26日在台北國際會議中心舉辦「Milk and Honey」孕期限定演唱會，她目前懷孕7個月，即將生男寶寶，她交往6年男友隆宸翰昨一起同台，娃娃表示，一定會去登記，還搞笑比著大肚子說：「不然這怎麼辦？」

娃娃坦言，對於結婚有點恐懼，希望以低調的方式進行，她向歌迷喊話：「萬一在戶政事務所看到我們，請假裝沒看到。」她的奶奶也很緊張，曾對她說：「如果阿公、爸爸還在才不會讓妳這樣。」她當場承諾「在寶寶出生之前一定會弄好（登記）。」

男友幫她穿鞋襪

隆宸翰昨在台上秀小提琴，娃娃則在一旁拿著手機拍攝男友，2人一同坐在台上沙發上打鬧、歡笑，他也大方把手放在娃娃的腿上，娃娃打趣說：「我們平常在家很常比賽放屁，看誰放比較大聲。」

而娃娃唱歌時，男友也一邊搖頭、打拍子，當她唱到〈You Are My Sunshine〉副歌時，還拿麥克風給男友，一人一句熱唱，大放閃光。

娃娃形容懷孕是很特別的經歷，身體荷爾蒙出現變化，她突然鼻頭、眼眶泛紅，哽咽說：「懷孕有一點憂鬱，我看到你們，我就好了，下一次唱歌不知道什麼時候。」

她擔心以後會變成曬娃魔人，笑說：「我會盡量克制我自己。」而她原訂今年要發行新專輯，因懷孕延後，也盼粉絲能等她。

她近期肚子變大，穿鞋子、襪子都很辛苦，男友十分貼心都會幫她穿鞋、襪，她透露現在迫不及待想見到小孩，「希望時間快轉，趕快看到他。」昨演唱會3000張門票售罄，票房收入粗估675萬，她的家人包括奶奶、姑姑、叔叔、柯智棠、魏如昀等到場力挺。

(中國時報)