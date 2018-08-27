乾隆傅恆靠邊站 吳謹言迷林俊傑

2018年08月27日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

吳謹言（右）在劇中最後當上皇貴妃，與「乾隆皇帝」聶遠有個快樂圓滿結局。

吳謹言飾演的魏瓔珞，劇中聽到一生中最辜負的傅恆已死去，難過至極。

清宮劇《延禧攻略》在兩岸三地火紅，昨晚播出完結篇，全劇「大魔王」袁春望（王茂蕾飾演）角色最後瘋了、和親王被賜死，「繼后」佘詩曼被打入冷宮，壞人全遭懲罰，沒有太大爭議。結尾劇情較有趣的是，繼后問魏瓔珞到底用什麼手段讓皇上那麼愛她？魏瓔珞回：「皇后娘娘，您一往情深，可是為什麼要告訴他，先說出口的人，就已經輸了。」魏瓔珞最後幫電視機前觀眾上了一堂「愛情攻略」課。

大陸新生代女星吳謹言飾演的魏瓔珞，戲裡有皇帝及傅恆深愛著她，戲外她心中的超級大偶像則是才華洋溢的歌手林俊傑。她日前受訪被問：「如果林俊傑也看《延禧攻略》，妳是什麼心情？」她當場秒羞說不出話，「如果林俊傑問妳，會劇透嗎？」她率真地說：「不說啊，但其實想說『快問我吧』。」表情可愛，私底下的她是林俊傑的鐵粉，十分仰慕他。

戲外終成眷屬

《延禧》話題夯，演員群也受邀上湖南衛視《快樂大本營》節目，大夥穿古裝戲服登場，吳謹言鳳冠霞披，戲中無緣和她在一起的「傅恆」許凱則穿古代新郎服。吳謹言唱了蔡依林的〈愛情三十六計〉，許凱上前遞給她便當盒，「我覺得瓔珞戴這個頭冠太辛苦了，我想她早點領飯盒就可以把頭冠摘下來了。」暖心舉動讓一旁的富察皇后秦嵐大喊「好甜啊」。

27歲的吳謹言從小喜歡跳舞，曾在北京舞蹈學院主修芭蕾，畢業自北京電影學院，至今演過近20部電視劇及電影，直到《延禧》才第一次擔綱女主角。吳謹言眼大清秀，外型亮麗，她在《延禧》演活歷史上的「令妃」，劇中經典台詞是：「我，魏瓔珞，天生脾氣暴，不好惹，誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她。」一路反擊小人情節，讓觀眾看得痛快。

聶遠圈粉無數

40歲的聶遠以《延禧》乾隆皇帝再翻紅，這角色霸氣不失溫柔，圈了不少粉。聶遠在大陸受訪時表示，演到現在有2場戲印象深刻，一場是富察皇后死了之後，「那場戲我發自內心有很多感觸，乾隆是孤獨的、高處不勝寒的那種寂寞，在那時期最懂他和最近的女人離去，對他打擊挺大。」還有一場是乾隆和瓔珞決裂的戲，雖然說了一些違心的話，「乾隆有段時期不敢真實面對自己內心情感，全劇一直表現他的孤獨感，其實乾隆也有令人心疼之處。」

(中國時報)