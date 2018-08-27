周董惡搞助理 哈林幫反擊

周董（左二）與助理大妮（右）感情很好，左為哈林。（取材自微博）

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中國時報
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周董近期忙錄製大陸節目《中國好聲音》。（取材自微博）

由周杰倫（周董）、庾澄慶（哈林）、謝霆鋒及李健擔任導師的浙江衛視節目《中國好聲音》，近期邁入四強爭奪賽，除了台上互動，4位男導師錄影空檔趣事一籮筐！日前導師與隨身助理在後台準備吃的，周董助理「大妮」特別準備兩份，周董見狀笑說：「哈林哥這個人特別怕浪費，剛千交代萬交代（別準備太多），但她（大妮）不聽話，偏偏點兩份…沒關係，通常剩菜她都會吃掉。」虧大妮的身材入行20年來尺寸大了不少。

對於該節目道具，周董特別滿意導師們在舞台上坐的旋轉椅，「非常棒，（坐上去）有包覆的感覺！」調皮的周董隨後又虧起大妮：「不過我的助理如果坐上去就會被卡住。」眼看大妮屢被周董捉弄，與周董交情深厚的哈林，一次逮到機會幫大妮反擊，在台上邀大妮將周董的手架住，哈林笑說：「妳來架住我來捏（周董的臉）！」逗得眾人笑聲連連。

顛覆〈情非得已〉

新人導師謝霆鋒也為節目拚勁十足，一次彩排時為了向學員示範台風，他在台上奮力跳起三尺高，因太過認真，落地時意外跌倒，所幸無大礙；此外，他日前改編哈林的經典歌曲〈情非得已〉，重金屬曲風令人驚豔，原唱哈林還掏出毛巾擦汗，苦笑表示簡直聽不出是自己的歌，對謝霆鋒喊話：「你改這麼好，我以後怎麼混啊！」開玩笑表示改版 後的〈情非得已〉太粗獷，應該改名為〈侏羅紀公園之情非得已〉。

(中國時報)

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