陳葦廷 自剖女漢子的浪漫

陳葦廷8歲就到澳洲念書，養成了獨立的個性。（盧禕祺攝）

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中國時報
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歌壇新人陳葦廷是金曲歌王曹格打造3年的女弟子，今年25歲的她是天性浪漫的雙魚座，喜歡製造驚喜，除了曾為男友辦派對、親手做蛋糕、情人節字母巧克力，還將彼此交往時的甜蜜照片做成回憶相簿，甚至將兩人喜歡的歌收集起來，作為交往故事的紀念CD，還自己當起DJ，自己邊講引言邊放歌。

陳葦廷個性雖然浪漫，但她8歲就到澳洲念書，養成了獨立的個性，因此骨子裡還是有務實魂，她笑說送初戀男友的第一份禮物竟然是又厚又重的參考書，當場讓男友傻眼，後來她才知道對方想要的是遊戲機Wii。

3段戀情和平分手

陳葦廷曾談過三段戀愛，和初戀男友是在澳洲認識，對方大她5歲，兩人交往7年，也見過彼此的父母，後來她回台灣，雙方展開遠距離戀愛，但走到最後慢慢發現彼此人生規畫不同，決定和平分手，至今仍是很好的朋友；第二任則是她剛回台灣時認識，交往約半年就分手，第三任是從朋友變情人，也談了一年多的戀愛，對方後來出國讀書，這段感情也無疾而終。

她擁有女漢子融合雙魚的衝突個性，還是願意為另一半變溫柔小女人，「我喜歡男生有才華，可以讓我崇拜，在戀愛中我不想當媽媽，喜歡被照顧，希望他是可以讓我靠得住的人。」精采全文見9月1日出刊的9月號《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)

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