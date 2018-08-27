李亞臻曝作弊神功

李亞臻（左）在片中有撕心裂肺的哭戲。

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中國時報
專訪
李亞臻曾被閨蜜欺騙，成為她心中永遠的疙瘩。（蘇蔓攝）

新生代演員李亞臻在恐怖國片《粽邪》中，演出因面部有血管瘤而慘遭霸凌的女同學，她私下不善社交，透露小學6年都沒什麼朋友，直到國中成為全班考試作弊的關鍵，才慢慢有人緣，她笑認：「作弊是最容易交到朋友的方式。」

李亞臻坦言自己作弊手法高端，國中3年來沒被抓過，她曾把小抄藏在裙子裡，趁老師不注意時撩裙子偷看，也會透過假跌倒救援同學，「我把答案寫在紙上，放在皮鞋裡，考試期間報告要上廁所，走到一半故意跌倒，把鞋子滑到同學旁邊，他們就能假裝幫我撿鞋子順便拿小抄。」她也因次練就「射」鞋子的好功夫。

閨蜜順手牽羊

她在電影裡遭到背叛，戲外也曾被閨蜜欺騙，她高中時有一位好姊妹，曾到她家住7天，連爸媽都把對方當「女兒」看待，但「在那7天之後，我的相機、iPad、遊戲機、我爸的盜版光碟全都不見了。」

之後從同學口中得知，她的閨蜜跟朋友分享新相機跟iPad，令她起疑心特地跑去對方家玩，最後果真搜出眼熟的遺失物，但對方依舊睜眼說瞎話否認，「就連我在她面前拿出iPad序號比對，她都不願承認，撇說是買二手的。」後來她氣得搭計程車離開，在車上掉淚，才隔著車窗看見對方道歉的嘴型，兩人就此斷交不再聯絡。《粽邪》31日在台上映。

(中國時報)

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