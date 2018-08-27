ALL-RANGE玩彩妝 青春無敵

孫睿Fion穿上Blugirl洋裝，佩戴Trollbeads戒指與X Jewellery手環，展現妝容魅力。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
報導、黃柏謙（輔大新聞實習生）、陳建文（輔大新聞實習生）
林妤涵Una穿上Blugirl洋裝，佩戴X Jewellery飾品，初次嘗試妝容專題。（JOJ PHOTO攝）
劉亭蘭Tina穿上Moschino洋裝，拍攝露華濃美妝專題，氣勢十足。（JOJ PHOTO攝）
露華濃奇幻美妝定妝噴霧。（露華濃提供）
露華濃超持色輕透粉底液。（露華濃提供）
Visee幻霧魅彩脣釉RD481。（Visee提供）
露華濃經典璀璨脣膏。（露華濃提供）
露華濃無敵持久眼線筆。（露華濃提供）
露華濃光采奇蹟妝前露SPF40 PA+++。（露華濃提供）

女子團體「ALL-RANGE」由孫睿Fion、林妤涵Una、劉亭蘭Tina組成，是南拳媽媽的師妹，3人歷經近4年的培訓，終於在今年發行EP，唱出青春世代的情歌，不只如此，她們更首度挑戰拍攝美妝專題，演繹露華濃女孩的青春無敵。

Fion雙脣啾咪水嫩

Fion以深色眼影搭配髮型師Jimmy設計的馬尾造型，讓她笑說自己看來更青春了。她特別提到，因為自己嘴脣比較乾，這次妝容使用「經典璀璨脣膏」不只非常顯色，而且充滿滋潤度，讓她非常喜歡，脣彩也是這次妝容特別喜歡的部分。

Una眼彩成熟性感

搭配黑色服裝、大捲髮造型的Una，則畫上了深咖啡色的眼影，展現出成熟帶點小性感的部分，讓平常在團體裡是開心果的她，形象大突破，她笑說，現場的大家都要聽她的命令，對於這次妝容，她非常喜歡，彩妝師Azzurro使用了經典璀璨脣膏打造雙色脣彩，性感中仍藏有小巧思。

Tina妝容俏皮可愛

換上粉色套裝的Tina，一開始被套裝制約，但一拉開套裝，立刻進入狀況，她說，這次彩妝師為她打造的妝容，以粉、橘色的色調塑造出俏皮可愛的感覺，符合她平常的裝扮。

3人都對此次拍攝大感新鮮，彩妝師使用露華濃「奇幻美妝定妝噴霧」、「無敵持久眼線筆」、「超持色輕透粉底液」、「光采奇蹟妝前露SPF40 PA+++」、「經典璀璨脣膏」等妝品，讓她們大膽嘗試不同妝容，雖是初次挑戰彩妝拍攝，但在拍攝中一掃青澀。All Range更發下豪語，希望有一天能為國際妝品代言。

（彩妝產品／露華濃、彩妝師／Azzurro、髮型師／Jimmy、服裝／Blugirl、Moschino、飾品／Trollbeads、X Jewellery）

(中國時報)

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