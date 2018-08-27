TutorABC AI技術再擴大

2018年08月27日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

TutorABC 20周年盛典晚宴請來金曲歌后彭佳慧現場熱唱。（鄧博仁攝）

TutorABC董事長楊正大博士在TutorABC 20周年盛典晚宴上，分享集團未來的發展與展望。（鄧博仁攝）

全球最大規模的線上學習平台TutorABC今年踏入20周年慶，24日舉辦了盛典晚宴，TutorABC董事長楊正大博士不僅分享了集團過去20年來的進步，還邀請了金曲歌后彭佳慧即席獻唱，還特別請來世界首位機器人公民蘇菲亞Sophia二度抵台，現場即席進行互動「AI教育」會談。

業界首創運用AI與大數據

Sophia在會上與楊博士大聊AI與教學的關係，如未來是否可能變成學校全以AI機器人教學等話題，Sophia也直言，未來可以透過AI學習去當一名稱職的老師，而在當天的活動上，楊博士也邀請了世界第一個獲得國籍的機器人Sophia，成為TutorABC首位的「AI老師」，未來集團也會與Sophia的團隊進行更多包括AI教育、內容打造等合作，帶來更完善的數據分析，再度突破教育的傳統想像。

就像楊博士所說，「在可預見的未來，老師不會被AI取代，但不運用AI工具的老師，一定會被淘汰。」TutorABC對於大數據與AI在教育的運用上可是業界首創，早在創業的開始就採用大數據系統，連發出去的海報也能根據編碼追蹤客人來源，而TutorABC就在2005年正式創下DCGS動態課程系統，至今結合AI及大數據的科技下，全球一年的服務量已經達3000萬人次，學員及營收在過去3年都有200％的成長。

人臉辨識打造個性化課程

TutorABC的DCGS系統貫徹了「因材施教」的理念，透過學員選擇有興趣的教材標籤如運動、娛樂等，系統就會通過數據把教材、顧問及學員三方作媒合，在課程結束時也會給學員評分，以AI再去做下一次更適合的課程匹配，更精準的推薦予學員喜歡或有興趣的教材，TutorABC行銷副總劉彥谷表示，在DCGS系統下，幾乎每個學員都可在一年內提升2到3個級別，「甚至有學員能夠在半年內，從只會簡單的英語，到流利與外國人進行商業對話。」

另外，TutorABC在今年4月更投入人臉辨識技術，透過分析學員的表情反饋，以了解其學習狀態，像專心及分神的狀況是在什麼時候，未來就能避免學員重覆同樣無興趣的教材，打造更個性化的教育課程，而楊博士也提到TutorABC也將會持續加大AI技術的投入，「AI是永無止境的，所以我們還會加速平台化的建設，更要實現教育的公平，讓偏遠城市也能透過線上學習，得到最完整一線城市教育。」

(中國時報)