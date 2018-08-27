量販冷氣熱銷 滿3000現折300

1.愛買禾聯2.9變頻空調GP28，原價2萬900元，28日前特價1萬7900元。（愛買提供）

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中國時報
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2.愛買國際牌2.8變頻空調CS-K28BCA2，原價2萬7100元，28日前特價2萬4488元。（愛買提供）
3.家樂福大金變頻冷暖一對一分離式冷，3萬8280元，分期零利率。（家樂福提供）
4.家樂福國際牌變頻一對一分離式冷氣，原價2萬9500元，28日前特價28550元，分期零利率。（家樂福提供）

今夏超熱，至今走到季末，仍有量販店冷氣裝修等候名單長達1個月，家樂福入夏以來冷氣買氣較去年同期增1至2成，指定機種滿萬折千；愛買從6月起夏季電費漲後，節能1、2級機種最熱銷，28日前空調滿3000元現折300元。

愛買觀察，因今年4月已出現30度以上高溫，空調產品買氣也提早湧現，由於新制能源效率標章1級比5級約省34％電費，店內販售的冷氣高達9成是最省電1、2級變頻機種，且以適用4至5坪的機型、2萬8000元至4萬元的價格帶最受歡迎。

愛買公關經理王佳慧指出，多數消費者考量夏季電費昂貴，對於1級能效空調接受度高，28日前除部分品牌及特價品外，空調、冰箱、洗衣機等大家電單筆滿3000元現折300元；此外，預計9月上旬舉辦空調出清優惠，歌林、聲寶等品牌超過40款空調最低85折起，搶暑假過後租屋、外宿商機，預估再追2成買氣。

家樂福表示，很多消費者會指定挑選變頻及能源效率1級的冷氣，熱銷品牌為大金、國際等；28日前除日立、大金、國際、富士通及促銷商品外，單品滿1萬元現折1000元，且可享免費運送+基本安裝。

(中國時報)

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