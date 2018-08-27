1＋1＞2旅行車玩跨界

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳大任 報導

有段時間，旅行車非常熱門，它兼容房車與運動休旅車的優點，有著氣派外觀與實用機能，許多品牌不僅在既有車系加入旅行車款，甚至賦予它高性能規格，外表低調卻包藏競速、競技的熱血基因；還有品牌加入越野能力，讓車主不必換車就能翻山越嶺，旅行車已成為跨界生活的寫照。

目前包括Audi、BMW、VW、Skoda、SUBARU、Mercedes-Benz及VOLVO都有旅行車款，其中如Skoda Superb Combi Sportline、VW Passat Variant R-Line Performance具備優於一般車款動力性能，配備跑車化懸吊，比一般車款降低15mm，操控更加得心應手；Mercedes-AMG C43 4MATIC、Audi RS 6 Avant performance更是跑車等級，前者0-100km/h加速4.8秒，後者更快，只要3.7秒。

最近試駕VOLVO V90 Cross Country D5 Pro，是該牌旗下具備越野能力的跨界車款，原本市場還有Audi allroad quattro與之匹敵，但Audi今年已不再進口，V90 Cross Country因而顯得更為稀有；另款試駕車SUBARU Levorg 2.0 GT-S EyeSight則是現有1.6L版外，追加性能更加強悍的2.0L跑旅版。

(中國時報)