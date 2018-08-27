VOLVO V90 Cross Country D5 Pro車身加高 半自駕功能超實用

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳大任 報導

2.第二代PA半自動駕駛輔助系統功能更強。（陳大任攝）

3.內裝採用Black Walnut黑胡桃木嵌飾板。（陳大任攝）

4.行李廂有底板更立起，彈性運用載物空間。（陳大任攝）

5.固定前需將前輪拆下，車架與車輪分開固定。（陳大任攝）

這次試駕VOLVO V90 Cross Country D5 Pro，off-road的機會不多，反而在道路上的體驗更為完整，可以感受VOLVO駕馭科技的特色，它不但能辨識道路速限並即時提醒，第二代PA半自動駕駛輔助系統更強，好比車上有個隱形教練，適時以圖像、聲響甚至介入操控，讓行車更加安全。

第二代PA半自動駕駛輔助系統可跟隨速度從0到200km/h的車輛，還能透過辨識車道標線讓車輛保持在車道中央，尤其在彎道上，也能即時提供方向盤輔助轉向，這次轉向輔助範圍更提高到130km/h，這對重度倚賴高速公路或快速道路通勤的車主而言，是相當貼心且實用的配備。

VOLVO V90 Cross Country D5 Pro擁有210mm的離地高度，且比V90底盤提高了60mm，這樣的數據看起來可能無感，但乘座就有明顯差別，對乘客來說，大概介於房車與SUV，上下車不必特意彎腰鑽也不用墊腳爬。為了攝影取景，我們越過礫石路障進入沙灘區，即使頂上固定著自行車，在崎嶇路徑上雖有顛簸，但仍可感受到車身的高強度，是輛可以帶著車主過跨界休旅生活的好車。

(中國時報)