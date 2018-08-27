VOLVO V90 Cross Country D5 Pro車身加高 半自駕功能超實用

1.三幅式方向盤以皮革包覆，握感不錯。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
2.第二代PA半自動駕駛輔助系統功能更強。（陳大任攝）
3.內裝採用Black Walnut黑胡桃木嵌飾板。（陳大任攝）
4.行李廂有底板更立起，彈性運用載物空間。（陳大任攝）
5.固定前需將前輪拆下，車架與車輪分開固定。（陳大任攝）

這次試駕VOLVO V90 Cross Country D5 Pro，off-road的機會不多，反而在道路上的體驗更為完整，可以感受VOLVO駕馭科技的特色，它不但能辨識道路速限並即時提醒，第二代PA半自動駕駛輔助系統更強，好比車上有個隱形教練，適時以圖像、聲響甚至介入操控，讓行車更加安全。

第二代PA半自動駕駛輔助系統可跟隨速度從0到200km/h的車輛，還能透過辨識車道標線讓車輛保持在車道中央，尤其在彎道上，也能即時提供方向盤輔助轉向，這次轉向輔助範圍更提高到130km/h，這對重度倚賴高速公路或快速道路通勤的車主而言，是相當貼心且實用的配備。

VOLVO V90 Cross Country D5 Pro擁有210mm的離地高度，且比V90底盤提高了60mm，這樣的數據看起來可能無感，但乘座就有明顯差別，對乘客來說，大概介於房車與SUV，上下車不必特意彎腰鑽也不用墊腳爬。為了攝影取景，我們越過礫石路障進入沙灘區，即使頂上固定著自行車，在崎嶇路徑上雖有顛簸，但仍可感受到車身的高強度，是輛可以帶著車主過跨界休旅生活的好車。

(中國時報)

1＋1＞2旅行車玩跨界 SUBARU Levorg 2.0 GT-S EyeSigh…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。