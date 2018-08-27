SUBARU Levorg 2.0 GT-S EyeSight性能強悍、安全加乘

台灣意美汽車引進SUBARU Levorg 2.0 GT-S EyeSight，藉以滿足熱血車迷對終極性能駕馭的渴望，售價139.8萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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駕駛艙儀表控台提供豐富資訊，排檔座前後設計有置物空間及杯架。（陳大任攝）
後座具4/2/4分離摺疊功能，底板下還有40L額外空間。（陳大任攝）
車尾門開口角度夠大，載運大型物品時非常方便。（陳大任攝）
跑車型駕駛座為10向電動調整皮椅，並搭配藍色縫線。（陳大任攝）
後座空間寬敞，附2個USB插孔，但無空調出風口。（陳大任攝）

台灣意美汽車在7月引進SUBARU All-New Levorg 2.0 GT-S EyeSight，原本1.6L引擎170hp/25.5kgm動力表現即已不俗，但是2.0L引擎擁有更強的268hp/35.7kgm最大動力，極速一舉提升至234km/h，廠方同時配備EyeSight智能駕駛安全輔助系統，對熱血車迷來說，不僅性能強悍，安全亦加乘。

這次試駕特別選擇兼容快速道路與山區路線，EyeSight智能駕駛安全輔助系統相當方便，不但能自動跟車（駕駛仍需控制路線），途遇走走停停塞車路段，前車移動即會提醒，輕踏油門就會自動跟上，故意偏離車道，系統馬上發出警告。

我們當然不會只體驗單調的巡航，於是特意跑了一段山路，特別能感受車身重心低、車體剛性強及動力充沛的性能特色，而225/45 R18大尺碼輪胎、四輪驅動與四輪碟煞相配，給予駕駛更高信心，方向盤3點鐘位置SI-DRIVE，動動大姆指就能切換，後方還有換檔撥片，不知不覺愈開愈快，如果真要挑問題，車頭指向性還是沒有德系跑旅車來得精準清晰。

(中國時報)

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