亞運》中華大豐收 超越上屆仁川亞運

射箭反曲弓男團羅偉旻、湯智鈞、魏均珩（陳怡誠攝）

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中國時報
／雅加達、台北連線報導
射箭複合弓混團潘宇平、陳怡瑄（陳怡誠攝）
空手道女子50公斤級谷筱霜（陳怡誠攝）
男子輕艇龍舟隊1000公尺（中華奧會提供）

本屆亞運開幕後，中華代表團27日戰果豐碩大豐收，單日進帳4金，累計12金已超越上屆仁川亞運的10金，提前達成目標。射箭賽的反曲弓男團、複合弓混團，都在決賽扳倒被看好的射箭霸主南韓奪金；龍舟隊也在男子1000公尺抱回預約的金牌，「布農美少女」谷筱霜則在女子空手道50公斤級摘金圓夢。

雅加達亞運專輯

反曲弓男團 亞運首度封王

開啟昨天奪金序幕的是中華射箭隊，反曲弓男團以5比3擊敗強敵南韓，奪得亞運史上首面男團金牌。18歲小將湯智鈞在第3局射出5分箭輸掉該局，但第4局他卻射出滿分箭，大會一開始判定9分，賽後重審確定為10分，多了這失而復得的1分，中華隊才以5比3氣走南韓摘金。賽後湯智鈞說，5分箭和滿分箭感覺像洗三溫暖，「好刺激！幸好沒讓金牌從手中溜走。」

複合弓混團 1分氣走南韓

不讓反曲弓男團專美於前，首次搭檔的潘宇平、陳怡瑄不僅射進複合弓混團金牌戰，更以151比150險勝南韓。陳怡瑄表示，都靠學長們輔導協助，外籍教練羅伯特也打開了大家的視野，拿下這面金牌，對挑戰明年世大運及世錦賽更有信心。昨天射箭隊與南韓交手三場、2勝1敗，僅反曲弓女團屈居銀牌。

進擊的猛男 龍舟再下一城

在本屆亞運成功塑造「猛男」形象的龍舟隊，昨又在巨港賽區大放異采！在1000公尺決賽以4分31秒185摘金，拿下男子龍舟隊的本屆亞運第2金。前天勇奪500公尺金牌後，龍舟隊曾發出豪語「預約」第2金，果然不負眾望。

「布農美少女」谷筱霜則接連擊敗北韓、尼泊爾、日本選手闖進金牌戰，遭遇烏茲別克選手，最後58秒谷筱霜運用左腿高壓攻擊，以3比2險勝。

空手道谷筱霜 放大絕退敵

被視為「祕密武器」的谷筱霜表示，原本鎖定4強賽的日本選手為最大勁敵，獲勝後信心大增，金牌戰遭遇蓓哈妮索，得分後打法有些保守，幸好沒被逆轉，也圓了自己的金牌夢。

此外，男女羽球好手周天成、戴資穎昨日都打進單打金牌戰，加上滑輪溜冰等賽事，中華隊今天還有金牌好戲。

(中國時報)

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