7公投綁大選 藍營推3案

2018年08月28日 01:15 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

今年是《公投法》修正後的「公投元年」，藍綠陣營力推公投綁大選，預估有7項提案最可能成案，在年底合併九合一大選投票。在7案之中，綠營唯一支持「東奧正名」公投，藍營則推出「反核食」、「反空汙」、「反深澳燃煤電廠」，希望一路從北北基宜桃串連到中彰投，拉抬地方選情。

九合一選舉堪稱決戰公投，首度有單次大選超過2案以上的公投合併舉行，且因行使公投權年齡降至18歲，投票人數、公投票張數都超過大選本身，投開票複雜程度勝過以往。

反核食、反空汙、反深澳電廠

國民黨推動的3項公投案連署書已在昨日送抵中選會。中選會說，第二階段連署書成案門檻是28萬，但安全數目是35萬份，月底前提交，相對較有可能成案。

依照動員能量估計，最有可能成案的7案中，除了藍綠陣營分別支持的4案外，還有「下一代幸福聯盟」推出的愛家公投3案，包括「婚姻定義公投」、「適齡性平教育公投」、「採婚姻以外形式專法保障同性二人權益公投」，今預定將連署書及名冊送至中選會。

據估計，愛家公投每一案連署書都超過70萬份，3公投正本加影本連署書可望高達420萬份，已向中選會表達在今日送達，「東奧正名」則可能在9月7日前送件。

愛家公投3案 今送連署書

中選會主委陳英鈐表示，最後會有多少公投案確定成案，尚難以估計，即使已向中選會表達要送連署書的提案團體，也不一定會提出，或者提出後，合格連署書的數量未必足夠。

陳英鈐說，提交至中選會的連署書，要依照鄉、鎮、市、區分類，未分類的連署書因無法查對資料，中選會不收件；另外，收件後還要有1個月的查閱期，要確定連署書都符合資格。中選會最後確認成案的委員會，將在10月16日舉行，因此提出合於規定的第2階段連署書的最後期限為9月18日。

對於複雜的投開票作業，陳英鈐說，已參照國外經驗，模擬新的公投開票方式，若中選會委員會議同意採行新開票方式，公投綁大選「有機會」在11月24日午夜前開出全部選票及公投票。

(中國時報)