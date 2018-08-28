高市一邊一國議員參選人登記 阿扁們嗆拿百萬票 給蔡好看

2018年08月28日 01:15 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

11位一邊一國連線成員27日到高雄市選委會登記參選市議員，並連署「主張台灣中國一邊一國」及「扁案是政治事件，應予平反」共同政見；前總統陳水扁之子陳致中說，這是理念的結合，未來進入議會，不會另組政團。

陳致中稱 不另組政團

陳致中表示，這是理念的結合，不是政黨也不是派系，成員會全力支持民進黨高雄市長參選人陳其邁，延續綠色執政，力拚議會過半，支持真正堅持司法改革正義的議長，未來，還會有其他候選人加入連線。

連線成員除了陳致中，還有爭取連任的副議長蔡昌達、鍾盛有、陳明澤、陳政聞、林芳如、洪平朗、陳慧文、張漢忠及李雨庭，另有新人鄭孟洳。

一邊一國連線辦公室表示，2010年議員選舉首次串聯提出推薦名單，全台41人參選，當選36人，當選率87.8％。2014年84人當選68人，當選率81％。今年目標在全台推薦名單突破百席，進一步壯大台灣主體路線力量，以高雄市為例，推薦人數從2010年的6位、2014年的7位增加到這次的11位參選人。

未特赦扁 對黨表不滿

市議會最年長議員、挺扁大將80歲鄭新助日前在質詢時，為阿扁特赦案發聲，對民進黨未為特赦案發聲表達不滿，並嗆聲說，2018選舉「阿扁們」若得票百萬，就知道了。

陳致中初次參選前鎮、小港區高雄市議員，拿下3萬票，令藍綠陣營都不敢小覷一邊一國連線票房魅力。

聯合配票 視選區不同

民進黨高雄市黨部主委趙文男對一邊一國聯合登記者造勢表示，與黨提名不違背無衝突，他說，未來將視各選區狀況採取各種不同的單點與套餐，包括聯合造勢、聯合看板甚至是聯合配票，確保提名當選席次。他說，聯合配票會視選區狀況及技術問題而有不同。

至於有初選失利者改投他黨參選議員者，趙文男強調「一定開除黨籍」，彙整相關資料後一併送交黨中央處理。與友黨合作部分，他指出，台聯黃淑美與蔡鴻瑋會是合作對象。

(中國時報)