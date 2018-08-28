特赦燙手山芋 民進黨難輕忽

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中國時報

「扁案是政治事件，應予平反」的一邊一國連線共同政見已不是新鮮事，不過，值此蔡政府民調低迷不振，又逢2018期中考，議員選舉變身成另類的阿扁特赦公投，召喚百萬阿扁們站出來，對蔡英文總統叫板意味濃厚。

2010年及2014年議員選舉，「扁案平反」就已被列為一邊一國共同政見，但當時是國民黨執政，凝聚全台各地阿扁們士氣不散的意義大於寄望馬英九特赦。

如今，政黨輪替已近2年，政治氛圍大不同，今年重提此政見的政治意涵不可同日而語。議員是對民意敏感的政治動物，高雄市加入一邊一國連線議員人數，從2010年6人到2014年的7人，今年又增加到的11位候選人，顯見候選人已嗅到阿扁仍具有一定票房魅力。

雖然，議員得票不能等於支持阿扁特赦，可是，扁子陳致中領軍一邊一國連線成員聯袂登記參選，扯旗召喚阿扁們站出來的大動作，等同把這場地方議員選舉與特赦阿扁綁在一起，升級成了阿扁應否特赦的公投，變得你泥中有我，我泥中有你，縱然是剪不斷理還亂。

擎著一邊一國連線大旗的參選人是否會成為超級吸票機，等到開票才有答案，不過，有著陳致中啼聲初試就衝到最高票的經驗，票源重疊性高的民進黨參選人難免心驚膽顫。

如果，真的有百萬阿扁們站出來，蔡政府對特赦阿扁的態度，恐怕很難一如往昔視而不見、堅定不移了。

(中國時報)

高市一邊一國議員參選人登記 阿… 丁批柯 讓台北充滿夾娃娃機店

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