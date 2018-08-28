丁批柯 讓台北充滿夾娃娃機店

國民黨台北市長參選人丁守中（中）27日在黨籍議員參選人陪同下登記參選，受訪批評台北市城市競爭力大幅度下滑，這樣成績還能叫『光榮城市』？（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

27日九合一選舉登記第一天，國民黨台北市長參選人丁守中昨到選委會登記參選，黨籍市議員參選人到場陪同壯聲勢。丁守中痛批台北市長柯文哲讓台北只剩作秀文化，「台北4年，除了老化、幹話，毫無變化，唯一增加的就是到處夾娃娃機的店。」

台北市府發言人劉奕霆對此嚴正表示，台北市在各項國際城市評比中都是名列前茅，世大運也帶給全體市民極高的榮譽感與向心力，不能理解娃娃機店與城市進步的關聯性，兩者毫無邏輯，政治口水無益於城市發展和選舉文化的進步。

台北市黨部主委黃呂錦茹昨上午率國民黨台北市議員參選人在北市選委會迎接丁守中，為丁助陣，前總統馬英九也到場助威。

丁守中也發表參選宣言，他說，在「大城市崛起」時代，台北在國際城市競爭評比上更黯淡了，選了柯文哲，台北競爭實力一切都打折，彷彿搭錯車，一輛開往衰敗、口水、作秀的列車，和其他主要城市相比，台北已經快要看不到人家的車尾燈。

他說，根據日本公布的「全球城市實力指數」，全球44個主要城市，台北掉到36名，還輸給吉隆坡、曼谷，「這樣叫『光榮城市』？連『虛榮』都不夠資格。」

丁痛批柯文哲，4年搞垮了台北，竟然還「放空氣」要組黨、要選總統，這是領導的時代，更是團隊的時代，台北市32個一級局處，3/4首長中途跳船逃生。距離柯文哲越近，越了解真相。最糟糕的領導就是，捧紅了市長，糟蹋了城市，愧對了市民。

丁守中說，「再把台北交給柯文哲4年，台北只能靠葉克膜維生，等著器官捐贈。」

(中國時報)

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