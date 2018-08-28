反空汙 國民黨反攻號角響起

2018年08月28日 01:15 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

九合一逼近，「空汙」已成綠營地方首長難以承受之重。國民黨台中市長參選人盧秀燕全力推動反空汙公投，要求檢討中電北送政策；國民黨新北市長參選人侯友宜更多次公開表態反對深澳燃煤電廠擴建，從南到北，空汙議題成為年底大選的主戰場。

今年4月底，蔡政府宣布重啟深澳燃煤電廠後，侯友宜親自率領媒體搭船出海，解說深澳電廠對周遭生態的影響，對民眾健康傷害甚大，並強調「我如果當選市長，一定禁止發給生媒許可！」宜蘭縣也因受波及，國民黨縣長參選人林姿妙也發起連署抗議活動。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌面對侯友宜不斷的攻勢，一度對外宣稱深澳電廠是新北市長朱立倫擔任行政院副院長所裁示執行，結果遭新北市府出示公文打臉是蘇任內通過的，蘇貞昌才又說「不要到選舉才噴口水」，再次暴露民進黨在空汙問題上的左支右絀。

空氣品質惡化的台中，更讓民進黨難以迴避，也影響到彰化、南投的選情。盧秀燕說，民進黨錯誤的能源政策，更讓國家出現缺電問題，更形加重台中的空汙危機，因此發起減少火力發電的反空汙公投；當選市長後，她會要求中央停止中電北送，只要中火不改善供汙，就撤發、停發台電機組執照，「還台中人環境正義，讓台中人有基本的生存權！」

爭取連任的台中市長林佳龍陣營，則是端出數據說明治理空汙的成效。台中市府環保局指出，台中紫爆天數已由2014年87天、2015年69天、2016年50天，降至2017年24天，今年上半年的紫爆天數也大幅降至10天，是近8年來新低，顯示空汙已有改善。

新聞局更強調，中火10部機組生煤用量，在今年1至6月生煤用量為785．91萬噸，較去年同期少了122萬噸，這是自2007年10部機組全數運轉後的歷史新低紀錄。

只是，隨年底選戰到來，一旦空氣品質若又轉向惡化，林佳龍陣營恐怕得更費力才能讓選民接受這份數據說帖，對彰投選情將更雪上加霜。

(中國時報)