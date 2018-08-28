起風了 左右投票取向

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中國時報

其實空汙問題是國內能源政策失衡的一個切面。蔡政府為了要降低核能占比，又要做到不缺電，在綠電尚不足以擔負發電重任前，只能加重火力發電，造成了空氣汙染，引發民怨，這是民進黨政府的惡循環，但即使如此，民進黨仍死抱廢核神主牌，不願意從源頭來解決問題，將註定在「空汙」論戰裡，淪為挨打的份。

國民黨鎖定在中部縣市主打「空汙牌」，盼藉此拉下現任綠營首長，新北市深澳燃煤電廠到底該不該擴建，也頻被藍營拿來作文章，但無論是台中市長或新北市長均無法徹底解決空汙問題，最應該要面對的是中央政府。

但是商總理事長賴正鎰上周與行政院長賴清德座談時，賴正鎰擔心台灣「夏天沒風，冬天沒太陽」，再生能源的供電可能不夠穩定，建議賴揆「重新考慮能源配比」，但賴揆說了一個「晴天可賣鹽、雨天可賣傘」故事做為回應，並要賴正鎰轉念，不要太悲觀。賴揆的回應可說是牛頭不對馬嘴，小故事放在能源議題上，根本是邏輯不通，賴揆是裝萌，或是無法理解問題的嚴重性？

中央政府要在能源議題上繼續和稀泥，再生能源既不可靠，短期內對火力發電的倚重不會改善，民眾繼續以肺發電，綠營地方首長就只能落居挨打的下風。

更重要的是，11月底反空汙公投和反深澳公投與大選同時進行時，恰是東北季風盛行，空汙問題更形嚴重，選民的感受必然更為深刻。

(中國時報)

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