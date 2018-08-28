145萬份連署書 淹沒中選會

2018年08月28日 01:15 中國時報 王正寧 、 張理國 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨27日將「反核食、反空汙、反深澳電廠」3項公投案連署書共145萬份陸續送達中選會，中選會工作人員加緊處理堆積如山的第一案連署書。（劉宗龍攝）

藍營3公投案衝破28萬成案門檻，昨將連署書及連署人名冊送交中選會，其中「反空汙公投」拔得頭籌，但國民黨卻指控中選會拒收公投案。中選會發言人陳朝建表示，公投案件一切按照程序，必須一案一案依序處理；提案人不能說3案的連署書送來，丟在中選會門口，就說保管責任是中選會的，要求中選會必須受理。

藍控拒收是為阻撓成案

國民黨昨天由祕書長曾永權以及公投提案人盧秀燕、林德福與郝龍斌宣布，「反空汙」、「反深澳電廠」、「反核食」等3項公投案完成第二階段連署，均大幅超過法定的28萬份連署門檻，依序有49萬6444份、48萬2507份、47萬8015份，合計145萬6966份，力拚公投綁大選。

反空汙公投提案人、國民黨台中市長參選人盧秀燕指出，審查過程不斷被打壓、刁難，3項公投案審查時間多達100多天，以致壓縮到第二階段的連署時間，但打壓和刁難反而激起民眾反感，紛紛站出來連署，希望進入第二階段的連署審查，不要再被刁難、打壓。

國民黨出動5輛卡車送來正副本共計約逾290萬份連署書，中選會無法全部接收，要求一案一案處理，以「反空汙公投」排第一案，一整天下來，只處理完成第一案的收件。

但是國民黨認為中選會，竟然以數量太大，拒絕全部簽收國民黨的3項公投案連署書，這不能不讓人聯想，中選會是要用行政手段阻撓公投併大選，刻意違反公投法的精神。

國民黨立委林德福、許毓仁與呂玉玲昨並到中選會踢館嗆聲，經協調後，中選會今天上午7點半會開放收件，國民黨已經將提案放在中選會門口，並派人以每6小時2個人輪班的方式看守連署書，黨內人士也批評中選會「勞民不親民」，更感嘆會不會在今天又只收一案，以數量多為由再拖住第3案。

中選會強調按程序來

中選會主委陳英鈐說，國民黨的第2、3案都擺在中選會樓下，「下一代幸福聯盟」今又要送公投案來，中選會還要協調，盼多件公投案的收件程序可以順利進行。

中選會官員則私下說，要不是國民黨故意隱暪連署書份數，以及用臨時通知中選會的方式「偷襲」，相信工作流程可以更順利，甚至可以安排保6員警協助戒護連署書。

(中國時報)