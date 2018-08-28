公投案大噴發 顯見民怨所在

2018年08月28日 01:15 中國時報 張理國

「丐幫弟子的多寡不是由幫主決定，而是取決於皇帝」這句周星馳電影的經典台詞，正是「公投元年」最佳寫照，公投案噴發，不是民眾吃飽飯沒事幹，而是政府施政令人失望。

依中選會統計，現有20案進入2階連署，這20案代表各方民意對當前施政的反彈。國民黨能提出逾47萬人的3項公投連署書，也代表這麼多民眾對政府的不滿。

公投法修正通過後，大幅降低提案及成案門檻，使得公投提案量大噴發，但這些公投案並非無的放矢，全都針對蔡政府的施政而來。蔡政府上任兩年多來，不僅對外關係倒退、兩岸關係惡化，內政更是一塌糊塗，包括軍公教躁進年改、主張開放核食、加速清算國民黨產、急於落實非核家園，相關施政不得民心，其中緊抱「非核家園」的神主牌，枉顧空汙對國人的傷害，更是許多民眾用口罩投票的切身之痛。

仔細觀察，蔡政府的種種施政，都一一呈現在已進入二階連署的20項公投提案中，儘管部分提案因無政黨奧援及民間團體動員，最終可能無法成案，但都代表近期民眾怨聲所在。

國民黨的「反空汙」、「反核食」、「反深澳電廠」3項公投昨已送件，3項公投其實都是以反「非核家園」為核心，突顯民進黨反對核能電廠，卻主張日本核食可以開放的政策矛盾；尤其蔡政府一意孤行、廢棄沒有空汙的核四廠不用，卻打算在2025年提高火力發電到30％占比，無視紅害對國人健康造成嚴重威脅，更是促成3項公投能搶先送件、拔得頭籌的主因。

賴揆受訪時坦承，蔡政府上任以來，都在「急行軍」。年底公投綁大選，正是最好的檢討時機，蔡政府應該停下腳步，回頭檢視過去以來急行軍的副作用；好的政府不需要等待公投結果相逼，才調整施政，但退而求其次，至少也該知道民意之所依歸，至於要不要等而下之，在看到公投結果後還不知不覺，就全然取決於蔡政府的一念之間。

(中國時報)