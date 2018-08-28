柯P臉色鐵青怒「厭惡被脅迫」

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中國時報
／台北報導

前奧運國手紀政推動東奧正名公投，目標以「台灣隊」名義前進2020東京奧運，台北市長柯文哲27日也被要求簽下連署書，不過柯文哲當場臉色鐵青，事後更不滿地表示，他心裡很厭惡，很不喜歡別人用暴力、脅迫的方式，要求其他人表達政治意見！

東奧正名行動聯盟力拚達到28萬份連署門檻，以期在11月24日與大選同時舉行，柯文哲昨上班等公車時，即被該聯盟成員羅宜要求簽下連署書、高喊「市長要不要表態」、「你不是說自己是墨綠嗎？」 一旁還有人緊跟著開直播，隨即遭到市長隨扈阻擋，柯文哲全程未發一語，快步離去。事後，柯文哲出席聯醫酒駕醫療介入記者會，被問及此事，他不滿地表示，容忍是自由的基礎，但是應以不侵犯他人的自由為範圍，人民有表達政治意見的權利，但人民也有不表達政治意見的權利。

雖未與該聯盟成員正面交鋒，但柯文哲仍大動作回擊，他表示，東奧正名是一個民間發動的活動，他表達尊重，但很不喜歡被用暴力、脅迫、或是叫囂的方式，要求別人表達政治意見，他心裡很厭惡！

媒體詢問是否蔡英文總統不簽署，他就不會支持？柯文哲則稱，作為台灣重要城市首長，特別是涉外事務，還是會以中央政府的態度為原則。媒體追問是否擔心表態後，會被貼上台獨標籤？柯憤慨表示，每天在統獨上打轉看了很討厭！

(中國時報)

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