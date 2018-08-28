東奧正名公投 力拚本周達標

2018年08月28日 01:15 中國時報 林永富 ／台北報導 ／台北報導

東亞奧委會取消台中承辦2019年東亞青運會，助長東京奧運正名台灣公投連署，東奧正名小組媒體與網路小組長劉敬文昨受訪指出，連署書份數已在日前達到第二階段法定門檻28萬份，但為確保有效份數，他們的目標是34萬份，有信心預定在本周達標，經統計清點之後，預訂在9月3日或4日送到中選會。

劉敬文指出，原本台中東亞青運會未被取消之前，到7月25日時東京奧運正名台灣公投連署書只有不到9萬份，可是台中東亞青運會被東亞奧委會強行取消之後，連署份數暴增3倍，光是這20多天，就收到超過20萬份連署書，目前已達法定門檻28萬份，可見國人反映到台中東亞青運會被取消的怒氣全都助長到東京奧運正名台灣公投連署上來。

劉敬文表示，雖然已達法定門檻，但可能有些人連署書寫的字太過潦草，或是資料填錯、漏填等，甚至重複填寫連署書，都要過濾掉，因此安全門檻設定34萬份，免得在審查時無法過關。

目前看來，8月底前應可達到34萬份預設目標，在周末時仔細過濾不合格的連署書，預定在下周也就是9月3日或4日，就可將達標的連署書送去中選會，完成第二階段連署作業。

東京奧運正名台灣公投連署活動是由獨派人士發起，並邀請希望基金會董事長、曾經獲得1968年墨西哥奧運女子跨欄銅牌紀政擔任共同發起人，不過民進黨並未表態支持，沒有任何民進黨立委或政務官公開出面連署或出席相關活動。

(中國時報)