愛家已成案 婚姻平權急催票

2018年08月28日 01:15 中國時報 游昇俯／台北報導

力拚年底公投案綁大選，由下一代幸福聯盟的「愛家公投」三案，至今已達到公投成案連署人數，今(28)日將正式造冊送交中選會；但為了反制「愛家公投」，由婚姻平權公投推動小組提出的「婚姻平權」公投，至今累積23萬份連署，但若要趕在年底大選推出公投，8月底前送件，目前尚需5萬多份連署書。

幸福盟所提的愛家公投包括「婚姻定義公投」、「適齡性平教育公投」、「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」等三案，反對同性婚姻入《民法》，主張同性結合應以《民法》婚姻以外的其他形式來保障等訴求。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，連署情況相當熱烈，超過預期，幸福盟將依中選會規定，分區造冊，於今日正式送件。

曾獻瑩說，愛家公投從5月中啟動，三個多月來分頭連署，最近這兩周才寄回，8月中確定超過連署門檻28萬份。他也提到，因年底公投申請案很多，擔心中選會作業量大增，希望能及時調集人力協助，勿讓行政程序影響公民權利。

另一方面，婚姻平權公投推動小組推動的「婚姻平權」公投則包括「婚姻平權入民法」及「性平教育」兩案。因連署較晚起步，情況一度告急，但在上周包括婚姻平權釋憲案釋字748號聲請人祁家威、藝人溫貞菱、作家朱宥勳、溫朗東、網路名人四叉貓等出來號召連署，並於周六、日全台擺攤催票下，兩天便催出7至8萬份的連署書，累積有23萬份。

婚姻平權公投推動小組召集人苗博雅表示，按此進度，連署一定能成案，但為了公投能趕得及與年底大選一併推出，仍希望在8月底前號召到30萬份的連署書。她說，對於同性婚姻入《民法》還是另立專法，政府似乎仍在觀望，希望「婚姻平權」公投能讓政府知道年輕世代的傾向。

(中國時報)