立銅像挺慰安婦 新黨籲參選人表態

2018年08月28日 01:15 中國時報 實習記者郭雅茵／台北報導

新黨台北市議員參選人蘇恆、林明正、侯漢廷組成的「很震撼」連線，為抗議日本干預「慰安婦阿嬤」雕像落腳台南，昨上午號召民眾，將慰安婦阿嬤銅像立在日本台灣交流協會前，過程多次與警方衝突，場面火爆，晚上一行人在同地點舉行點燈守夜晚會。「很震撼」也要求三位台北市長參選人，表態是否支持立像在此。

侯漢廷表示，台灣設立第一座慰安婦銅像時，竟有泯滅良心的份子說會破壞台日關係，其影射民進黨駐日代表謝長廷為日本人說話，「這種汙辱慰安婦阿嬤得來的台日關係，我們不要也不屑」，籲台北市長參選人若還有良心，就響應號召。

林明正說，希望國民黨台北市長參選人丁守中能來看看台灣警方是如何幫助日本人，若他做為台北市長，敢不敢叫警察撤離；林明正也問現任市長柯文哲，他主政的政府，是保護日本人的政府嗎？林明正也點名謝系民進黨台北市長參選人姚文智該有所表態。

蘇恆提到去年南韓總統文在寅宴請美國總統川普時，讓慰安婦參與國宴，並在當地的日本大使館前立像，民進黨政府卻是百般阻撓，不為慰安婦阿嬤爭取該有的尊嚴及道歉，甚至還欺負慰安婦阿嬤，說她們是自願的。

「很震撼」聯合競選總幹事王炳忠表示，立像行動讓慰安婦阿嬤正視著日台交流協會，繼續看日本政府如何扭曲事實，他並喊話邀請台北市長參選們這兩天可以來為慰安婦阿嬤獻花，王並要求市長參選人承諾是否同意讓「阿嬤」永遠立在這。

警方昨派出人牆，過程數度爆發口角、推擠，最終由蘇恆、林明正、侯漢廷三人代表，將「慰安婦阿嬤」銅像立到早已停在日台交流協會對面的貨車上，也聲明，立像活動只是開始，雖然阿嬤不在了，但會有更多人接手爭取她們的權利，也會推動將台北中山堂改成抗日勝利的紀念館等。

(中國時報)