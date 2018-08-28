郁慕明倡三心三度 不搞台獨都是一家人

2018年08月28日 01:15 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

新黨主席郁慕明26日在新黨黨慶上提出了「三心」與「三度」，三心指的是自信心、包容心、進取心；三度則是高度、寬度、深度。他特別強調了要有包容心，大家彼此間有歧異，但只要不是搞台獨，不是欺師滅祖，站在民族復興的道路上無論國民黨、統促黨、台灣軍政府，都要相互包容一致對外。

新黨黨慶當天，有人不滿國民黨走向本土化，對前總統馬英九有不堪言論批評；同樣的，當統促黨總裁張安樂發表親中共言論時，也引發台灣軍政府成員的不滿，場面一度火爆。因此郁慕明特別強調「包容心」，只要不搞台獨、不欺師滅祖，都是一家人。

郁慕明說，新黨雖然常常被說連一席立委都沒有，可是民進黨有69席立委，全面執政又如何？反而是助長他們無法無天。相反，新黨的路線是正確的，哪怕只有一席，都能制衡錯誤的力量，因此要有「自信心」。

而這次新黨也提名候選人參選議員，郁慕明因此呼籲黨員要有「進取心」，雖然新黨都說，要有話語，要有理念、要有主張，但不代表新黨就不進取，因此今年一定要爭取議員選舉「十全十美」，十席全上，2020更要爭取立委席次。

至於「三度」，郁慕明解釋，「高度」是站在中華民族復興的高度，為中華兒女開太平；「寬度」是以和平統一為基礎，將兩岸中國人都容納進來的寬度；「深度」則要讓六年級、七年級、八年級的年輕人世代交替，人人都能出頭天。

郁慕明強調，政治不是仇恨對立的，政治在某些主張的表達是可以「包容、接納」，就像國民黨副主席郝龍斌在黨慶當天也是呼籲把票投給新黨提名的議員候選人。前幾天他在臉書罵國民黨，有人懷疑國民黨主席吳敦義因此沒來，郁慕明說，「這都不重要，吳敦義不來，我改天看他就可以了。」

(中國時報)