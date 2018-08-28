打臉新南向 泰簽10月起漲470元

2018年08月28日 01:15 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

政府新南向被打臉！本(8)月起我國才對泰國旅客延長免簽到明年7月底，而國人赴泰國簽證，10月起卻將變貴。旅行業者證實，泰國辦事處昨（27）日通知各旅行社，10月1日起，泰國簽證費用每人將調高470元費用，每年逾50萬人次受影響。業者痛批，雙方沒互惠，看不到新南向成效。

東南旅行社表示，目前個人辦泰簽要1200元，旅行社代辦團簽要1500元，10月起泰簽費用調高之後，個人到泰辦處自辦簽證，但每天限額200人，簽證費維持現狀，而超額部分，就得要自行前往私人受理簽證公司辦理，一樣每人加收470元費用；委託旅行社代辦費用的團簽，則一律調高470元，將為1970元，漲幅逾3成。

旅行業者提醒民眾，若要請旅行社代辦泰國簽證，請盡量在九月中旬前辦，不要擠在九月底，否則可能因送簽過多，而被拖到10月辦理，多花簽證費用。

優質旅行發展協會理事長李奇嶽則批評，目前泰國人來台灣免簽，期限從今年8月到明年7月底，台灣給泰國免簽，但是，泰國卻要多收錢，雙方並無互惠，蔡政府力推新南向，在簽證上被打臉。

李奇嶽表示，泰簽變貴會墊高團費價格，讓旅客以為旅行社漲價，但其實是簽證變貴，恐影響旅客參加旅行團的意願。原本打算到清邁旅行的業務員李小姐表示，蔡政府一直在推新南向，但新南向國家顯然沒有跟台灣互惠，不僅免簽遙遙無期，還漲簽證費，接下來可能因此不去泰國旅遊。

觀光局統計，台灣前往泰國人次，近年都遠多於泰國來台人次，2016年泰國來台19萬人次，台灣赴泰53萬人次；泰國去年來台29萬人次，台灣有55萬人次；今年1至7月泰國來台有18萬人次，台灣赴泰已多達39萬人次。

外交部從2016年8月1日起試辦泰國免簽，至2017年7月31日，延長一年，到今年7月31日。

這次再延長，自今年8月1日起至明年7月31日止，繼續試辦泰國免簽。

泰國在2014年發生政治動亂，重創觀光市場，因此泰國在當年8月至11月止，針對大陸及台灣觀光客給予三個月的「免簽證費」待遇；也在2016年12月至2017年8月，包括台灣在內的21個國家免簽證費。李奇嶽說，當時辦泰簽的台灣旅客應該有增加兩至三成。

(中國時報)