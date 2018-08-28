反去中課綱 李峰也參與連署

2018年08月28日 01:15 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

反去中歷史新課綱連署，23日晚間11點才上線，到27日約4天時間就有2000人參與，還包括海外重量級的中國古代史專家李峰，不過中研院從院士到研究員卻幾乎少有人發聲。一位參與連署的中研院助理表示，這不完全是因為中研院政治生態，可能也跟訊息未廣泛流通有關。

嘉義大學歷史系教授吳昆財舉辦的「反去中歷史課綱連署」（https://goo.gl/PfVpzU），到27日下午已有逾2000人連署，連署者來自四面八方，除了來自大學和高中的現任及退休教師、研究生、大學生、高中生，也有不少企業主，還有計程車司機、美髮業者、大賣場工作人員等各行各業人士。

哥倫比亞大學東亞系教授、中國古代史專家李峰也在這波連署名單當中，相當具有指標性。李峰經常在兩岸大學演講，包括2014年他獲台大歷史系之邀，在台大做過兩次學術演講；今年7、8月中研院歷史語言研究所舉辦的兩岸歷史文化研習營，李峰也在講座教師之列。不過台大歷史系和中研院史語所皆未有教授參與此次連署。

李峰特地來信表示，台灣保住了中華文化的根，海外學人過去總是以一種敬仰和羨慕的目光看著台灣，「現在這個根要拔掉了，令人感傷。」值得注意的是，中研院研究員和院士在此次連署中少有人發聲，學界紛紛猜測是否因為中研院有「大老」掌握資源，使得中研院整體偏綠？

一位匿名參與連署的中研院助理表示，中研院有很多研究員偏綠，而且比較激進；另一種是「西瓜偎大邊」的政治變色龍；但也有很多資深研究員政治色彩是中間偏藍，他們平常就是讀書、做研究，對時事不發表意見，但是事情關乎正義時還是會出來。

(中國時報)