亞運》周天成戴資穎 寫下歷史新頁

2018年08月28日 01:15 中國時報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

羽球女將戴資穎10日在個人IG上貼出與一張中華隊員的合照，照片中的郭婞淳、李智凱、文姿云全都在這次亞運中奪金，還剩今天即將出戰的戴資穎。（摘自戴資穎個人IG）

戴資穎面對印度好手賽娜，以21比17、21比14順利擊敗對手，順利闖進金牌戰。（陳怡誠攝）

中華羽球隊將在雅加達-巨港亞運寫下全新歷史！戴資穎27日先以21比17、21比14力退印度塞娜，殺進女單金牌戰，接著換成周天成克服「魔鬼主場」壓力，也以16比21、23比21、21比17擊敗印尼地主選手金廷挺進男單金牌戰！

小戴淡定 金牌照差1勝

如此一來，中華羽球隊即將改寫過往在亞運參賽歷史當中，只拿過銅牌的悲慘命運，28日下午1點先由周天成在男單金牌戰對上地主另一名好手克利斯提，無論輸或贏，周天成都將成為史上首位摘下亞運金或銀牌的中華羽球隊選手。

反觀在28日男單金牌戰後登場的女單金牌戰，將由戴資穎對上印度好手辛度，同樣也可能創造歷史，不過小戴27日贏球時表情超淡定，「好像就這樣贏了，明天再加油！第2局雖一度被超前，但對手有點亂了，大概是因丟掉首局。」

「我感覺塞娜今天還蠻想要贏我的，整場比賽都在努力衝擊我，不過我仍掌控大部分的場上局勢，」戴資穎說，「接下來在女單金牌戰，不管是碰上誰，我想都一樣不好打，繼續加油就對了，就剩金牌戰這最後一關要過了。」

至於周天成跟金廷打得超激烈，甚至第2局讓金廷一度搶到賽末點，幸好小天成功化解，「我很肯定全場都替對手吶喊加油，反正我就跟對手拚到最後一顆，就算輸也沒關係，把我的態度打出來，讓大家都能看到我的努力與拚勁。」

小天好威 克服魔鬼主場

「因為金廷攻擊變化很大，我只能想盡辦法去追分，」周天成表示，「後面我的情緒有上來吧，想喊就喊，想要振奮自己的話，就要去做這樣子。在這個印尼主場無論領先多少分，都有可能被地主選手追了上來，我只能盡量不給機會。」

周天成在比賽結束後，還特地把勝利球帶走留作紀念，「對呀，現在放在我球袋內，我上一場就有拿了，接下來就好好享受比賽！我仍然很感謝我的幕後團隊，還有家人、姐姐與老師，他們很幫忙我，我也沒放棄自己，感謝主！」

而在男雙準決賽，本屆「黑馬」李洋／李哲輝奮戰3局，最後以15比21、22比20、12比21不敵世界排名第1的地主組合吉德翁／蘇卡穆約，仍替中華隊進帳1銅。

(中國時報)