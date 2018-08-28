亞運》扳倒敘利亞巨塔 男籃闊別48年再晉4

2018年08月28日 01:15 中國時報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男籃重返亞運4強，只是這次隊名是「TPE」，而不是48年前的「ROC」！中華男籃27日靠著陳盈駿、劉錚攜手拿下46分，最後以82比75險勝敘利亞，闊別48年重返亞運4強，上次中華男籃闖進4強是在1970年曼谷亞運。

「感謝上帝給我們機會，終於完成闖進4強目標，這是一段很棒的旅程，」中華男籃外籍教頭帕克說，「我替這個團隊感到驕傲，尤其是末節的表現，甚至最後2、3分鐘，我們充分展現凝聚力，也很團結，這種氣氛很棒。」

帕克甚至興奮比喻，這就像面對不管有多麼寬闊的河流，他們就是有辦法渡過，「因為我們相信自己，就像每場到了第4節，如同到了信任時刻，不管4強對手是誰，我們都會面對挑戰。」中華男籃29日在準決賽遭遇中國大陸。

光看陳盈駿27日攻下全隊最高24分，另有4籃板、3助攻與2抄截，其中更在最後5分鐘之內，個人包辦10分，說他是中華男籃相隔48年闖進亞運4強的頭號功臣並不為過，但他賽後第1句話竟說出，「我替這整個團隊為榮！」

「我們帶著完全不被看好的形勢來到這邊，假如不團結，是不可能做到的，」陳盈駿說，「一步一步走來，我們依賴彼此鼓勵撐了下來，無論是在場上或場外，都在不斷支持彼此，所以這場勝利是屬於大家的，而不是我個人的。」

除了陳盈駿，劉錚也替中華男籃攻下22分、6籃板，陳冠全11分，前役遭到驅逐出場的「龍貓」胡瓏貿，27日充分扮演禁區硬漢角色，就算上半場就被對手膝蓋撞傷左側肋骨，他卻咬牙繼續打完整場球賽，拚戰精神令人動容。

(中國時報)