亞運》金牌女友加持 空手道徐瑋駿鍍銅

2018年08月28日 01:15 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

空手道美女文姿云26日奪下55公斤級金牌，成為史上第一位在亞運賽場上衛冕該量級的選手，27日改當啦啦隊，在看台上幫男友徐瑋駿加油打氣，有著金牌女友的加持，徐瑋駿最終在75公斤量級搶下一面銅牌，空手道神鵰俠侶聯手抱回450萬元國光獎金，羨煞一推人。

徐瑋駿和文姿云交往8年，平時徐瑋駿是文姿云的專屬訓練員，每次練習徐瑋駿都非常嚴厲，兩人也曾在練習場上起過口角，但也在磨合的情況下感情愈來愈好，不但一起代言，更在結束這次亞運之後將攜手邁向東京奧運。

徐瑋駿27日先後擊敗地主印尼、哈薩克與南韓選手，4強賽與伊朗選手拚戰0比0，但場上5位裁判認為伊朗選手有攻擊優勢，因此判定徐瑋駿落敗。

惜敗後的徐瑋駿，立刻收拾起心情在銅排賽迎戰泰國選手，結果一記正拳擊中對手臉部，對方倒在地上，裁判認為他是故意倒地躲避攻擊，因此判定泰國選手失格落敗，徐瑋駿輕鬆拿下銅牌。

男子選手吳峻維在男子84公斤級賽事，於銅牌戰對決烏茲別克選手，吳峻維開賽就掌握主動攻勢，先取得2分領先，雖然對手比賽尾聲連取3分逆轉，但吳峻維在比賽倒數15秒再搶回1分，雙方戰成5比5，因為吳峻維是比賽先得分的一方，驚險收下銅牌。

中華空手道代表隊在本屆亞運總共獲得2金1銀2銅，比上屆2金1銅來得出色。黃柏瑜說，本來預估是1金2銀1銅，文姿云很穩定，谷筱霜是秘密武器，兩人打得很漂亮，其他選手也很盡力，總之這次亞運已達到高標準，感謝國訓中心、體育署的全力支持。

(中國時報)