淹5天水未退 掌潭村民爆氣

2018年08月28日 01:15 中國時報 張伊珊 、 莊曜聰 ／綜合報導 ／綜合報導

真理大學麻豆校區積水仍未消退，體育館淹水約1層樓高，連籃球架都幾乎被淹沒。（莊曜聰攝）

823水患讓嘉縣東石鄉掌潭村慘成水世界，27日淹水第5天，部分區域水深仍達160公分，居民連5天家園泡在水裡，有家歸不得，昨上午發出怒吼，揚言上街頭抗議。行政院長賴清德昨晚前去勘災，村民大喊「院長你怎麼現在才來，我們已經淹5天了」，還向一旁的嘉義縣長張花冠嗆聲「縣長妳不用來了」，場面尷尬。而台南麻豆的真理大學，因地勢低窪，積水仍未退，體育館也泡湯，籃球場變游泳池，損失難以估計。

嘉義縣沿海地區在823水災受創嚴重，仍有部分村落積水不退，加上新一波西南氣流27日來襲，一整天陣雨不斷，遭大水圍困的東石鄉掌潭社區，至昨晚社區道路仍淹水約70公分，放眼望去一片汪洋，社區里事長林文達稱，被安置在收容所的老人家都哭著要回家，李姓村民揚言串連居民抗議。

狠批賴清德「現在才來」

賴清德昨傍晚到布袋、東石勘災，一抵達掌潭村就被民眾包圍，有民眾大喊「院長，我們已經淹5天了，我們要回家」，還有人不滿「怎麼現在才來」，一旁的張花冠則遭民眾質疑「淹水5天，都沒來掌潭村關心過」，

李姓居民5天都睡在車上，至今沒洗澡且以乾糧泡麵果腹，自嘲台灣好像沒有一個地方叫東石鄉掌潭村，「蔡英文總統怎麼跨過掌潭，直接到布袋鎮勘災？」多位民眾齊聲氣憤質疑，難道是看不起這些選民的選票嗎？村民說，自己只剩1間空屋，什麼財產都沒了，每位漁民損失至少700萬，揚言28日上街頭抗議，張花冠則向林文達等人道歉，並承諾3天內抽完積水。

怒嗆張花冠「妳甭來了」

位於北勢里的真理大學麻豆校區，體育館及棒球場在校區中地勢最低，整座體育館泡在水裡，館內積水幾乎有1層樓深，連籃球架都快被淹沒，曾是韓職球隊冬訓場地的棒球場也已滅頂，校方指出，將盡量趕在開學前復原，不影響學生權益。

(中國時報)