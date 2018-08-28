彰銀支付ipay 滿額回饋好過節

2018年08月28日 01:15 中國時報 郭隆富／台北報導

中秋節送禮、烤肉團聚商機，彰化銀行舉辦「彰銀支付 中秋饗月」活動，聯合6大精選店家，推出百款應景商品，並搭配滿額贈禮活動，回饋價值高達消費金額20％以上。

「彰銀支付 中秋饗月」活動期間自107年8月24日起至107年9月28日止，凡於黑橋牌、卡但屋餅店、喜利廉、饗城、e趣購及台1購等指定店家購物，結帳時使用彰銀支付ipay付款，每一彰銀支付ipay會員，在活動期間內累積消費金額滿2000元，送鍋寶耐熱保鮮盒或義大利進口耐熱玻璃水瓶；滿5000元送美國康寧pyrex耐熱雙耳碗及餐盤4件組；滿9999元送日本松木強力對流循環扇。所有門檻擇優回饋乙次，總回饋上限乙項，數量有限，送完為止。

此次活動相當優惠，黑橋牌的「打香腸彈珠檯禮盒」即特別折扣價590元；卡但屋餅店的公婆餅和蛋黃酥禮盒全面85折優惠；杏仁薄餅喜利廉提供禮盒優惠88折起。

此外，量販店預購王饗城、e趣購及網羅優質伴手禮的台1購等店家，也都推出商品滿足消費者。

彰銀主管表示，現在線上購買中秋應景禮，優惠比實體通路更多，且使用彰銀支付ipay讓付款更簡便，還藉由價金保管服務亦提高網購交易之安全性。相關「彰銀支付 中秋饗月」優惠資訊，請參考彰化銀行官網：https://www.bankchb.com。

(中國時報)