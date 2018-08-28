台銀人壽 新總座上任

2018年08月28日 01:15 中國時報 魏嘉虹／台北報導

台灣金控旗下台銀人壽日前（8/20）舉行新任總經理布達典禮，台灣金控董事長呂桔誠特別蒞臨勉勵轉型中的壽險子公司，並由台灣金控總經理詹庭禎監誓，充分展現台灣金控對台銀人壽的支持及重視。

台銀人壽新任總經理周園藝係淡江大學保險學系畢業，自67年進入台銀人壽前身中央信託局服務至今40年，歷任財務部副理、企劃部經理、主任秘書、總稽核及副總經理等職務，壽險實務歷練豐富。

呂桔誠董事長致詞時表示，台灣金控這2年來持續注入各項資源支持台銀人壽，由台灣金控總經理擔任台銀人壽董事，並派任財經專業的獨立董事，此外，今年於台灣金控組成跨公司團隊，注入集團及其他子公司資源，共同合作提升台銀人壽績效，呂董事長期勉劉董事長及周總經理，攜手協力帶領台銀人壽經營團隊創造佳績。

台銀人壽近期屢獲各項獎項肯定，在經營體質部分，獲得2018卓越保險評比之最佳永續經營獎，肯定台銀人壽經營穩健可託；在社會責任及行銷部分，獲得保險信望愛獎最佳社會責任及最佳整合傳播優選獎，顯見台銀人壽在善盡社會責任及求新求變的努力；在商品及客戶滿意度部分，獲本年度金炬獎之年度十大商品及優良客戶滿意度之肯定；在徵才部分，財金系所畢業生最嚮往的企業中獲選為保險龍鳳獎內勤組優等，在在顯見台銀人壽經營成果備受肯定。

(中國時報)