慘 年輕人貸款購屋 10年新低

2018年08月28日 04:11 中國時報 張理國 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

近10年全國20至30歲年輕人貸款購屋占比

政府力推青年購屋貸款，但年輕人買房占比卻創10年新低！依金融聯徵中心資料顯示，全台貸款購屋者中，20至30歲年輕人占比從2009年的17.6％逐年下滑，至今年首季僅剩13％，在過去1年中，六都20至30歲辦理購屋貸款的年輕人比例，台北最低僅7.7％，新北也僅及11.5％。

台北僅7.7％ 最低

「高房價」為民怨之首，為解決年輕人租不起、買不起問題，近年來政府調控房市，積極興建「社會住宅」、推出「包租代管」政策，還拉高青年安心成家優惠貸款，日前內政部長徐國勇更拋出青年購屋只要1成自備款構想，雖受輿論影響提前喊卡，但政府試圖解決年輕人租、購屋問題的意圖相當明顯。房屋比價平台－屋比彙整金融聯徵中心資料，觀察近1年貸款購屋者發現，全台20至30歲年輕人僅占14.3％，從區域來看，六都年輕人購屋占比竟同樣全部低於2成。

六都全部低於2成

屋比創辦人葉國華表示，目前年輕人買不起房的問題與「房價過高」和「年輕人普遍低薪」有極大關係。受到過去10年房價飆漲與人為炒作影響，六都房價明顯被墊高，其中，又以雙北市特別嚴重。儘管房價自2014年高點下跌至今，已有1成左右的修正，但這對想買房的年輕人來說，還是杯水車薪。

社宅包租代管增溫

不過，政府在推動社會住宅包租代管業務上，已有明顯進展。政府為有效利用民間住宅資源，落實社會住宅政策，除直接興建社宅外，更積極推動包租代管，鼓勵房東釋出閒置的住宅轉化為社會住宅。參與的房東除有保證收租、專人代管外，並提供綜所稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免、每年還有1萬元的修繕補助，透過新制上路的多種優惠，吸引房東參與。

根據內政部統計，六都從今年1月試辦社會住宅包租代管以來，至今年8月21日，累計媒合戶數達1162戶，媒合速度持續增溫，讓愈來愈多民眾搶先享受包租代管的專業服務。內政部表示，27日起，內政部更與不動產平台合作，在591房屋交易網設置「社會住宅專區」，參加社宅包租代管的房東，可透過六都地方政府委託的租屋服務業者刊登媒合出租；有租屋需求民眾，也可從591房屋交易網的「社會住宅專區」，找尋適合的住宅。

(中國時報)