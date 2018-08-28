林佳龍贏盧秀燕8.5個百分點

2018年08月28日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

原本膠著的台中市長選情，在東亞青運遭停辦後被拉開，挺綠的台灣世代智庫昨天公布民調，林佳龍支持度42％，贏過盧秀燕的33.5％達8.5個百分點，看好度也過半。智庫執行長洪耀南表示，由於台中花博舉辦時間非常接近選舉，成功與否也將影響選情。

台灣世代智庫昨召開記者會公布台中市選舉民調，洪耀南表示，此次調查特別針對2位候選人執政能力進行系列評比，在治理能力方面，有40.4％市民認為林佳龍較有能力治理台中市，認為盧秀燕較有能力的占26.8％。

40.8％民眾認為林佳龍較了解台中市民的需要，認為盧秀燕較了解的有30.4％，另有28.8％的人未表態；在問題的解決方面，39.2％民眾認為林佳龍較能解決台中市民的問題，認為盧秀燕較有能力者占29.4％。

對於林佳龍施政滿意度，有50％的市民表示滿意，不滿意的民眾占39.4％，與4年前相比，52.5％的民眾認為台中市有進步，認為沒有進步的受訪者占37.1％。

洪耀南表示，整體而言，林佳龍無論在支持度或看好度都超過盧秀燕，林的支持度為42％，盧秀燕33.5％，兩人差距8.5個百分點。看好度方面，有50.3％過半民眾看好林佳龍會當選，僅28.1％民眾看好盧秀燕選情。

若以區域來分析，原台中市區，兩人支持度平分秋色，林佳龍為39.5％、盧秀燕39.6％，但林佳龍在原台中縣區支持度則達43.7％，領先盧秀燕的29.5％。

台中市的政黨支持度，民進黨為18.7％，國民黨17.6％，時代力量10.6％，親民黨1.3％，無政黨偏好則達43.7％。洪耀南指出，藍綠兩大黨在台中市支持度普遍下降，由於台中花博舉辦時間非常接近選舉，花博成功與否也會影響選情。

與會學者也表示，原本林佳龍與盧秀燕民調呈現膠著，台中東亞青運主辦資格被取消後，兩人支持度拉開，顯示中共打壓，對於盧秀燕確有影響。

本次調查訪問時間在8月24至25日，成功訪問1079位居住台中成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％。

(中國時報)