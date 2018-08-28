林佳龍贏盧秀燕8.5個百分點

台中市長林佳龍。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

原本膠著的台中市長選情，在東亞青運遭停辦後被拉開，挺綠的台灣世代智庫昨天公布民調，林佳龍支持度42％，贏過盧秀燕的33.5％達8.5個百分點，看好度也過半。智庫執行長洪耀南表示，由於台中花博舉辦時間非常接近選舉，成功與否也將影響選情。

台灣世代智庫昨召開記者會公布台中市選舉民調，洪耀南表示，此次調查特別針對2位候選人執政能力進行系列評比，在治理能力方面，有40.4％市民認為林佳龍較有能力治理台中市，認為盧秀燕較有能力的占26.8％。

40.8％民眾認為林佳龍較了解台中市民的需要，認為盧秀燕較了解的有30.4％，另有28.8％的人未表態；在問題的解決方面，39.2％民眾認為林佳龍較能解決台中市民的問題，認為盧秀燕較有能力者占29.4％。

對於林佳龍施政滿意度，有50％的市民表示滿意，不滿意的民眾占39.4％，與4年前相比，52.5％的民眾認為台中市有進步，認為沒有進步的受訪者占37.1％。

洪耀南表示，整體而言，林佳龍無論在支持度或看好度都超過盧秀燕，林的支持度為42％，盧秀燕33.5％，兩人差距8.5個百分點。看好度方面，有50.3％過半民眾看好林佳龍會當選，僅28.1％民眾看好盧秀燕選情。

若以區域來分析，原台中市區，兩人支持度平分秋色，林佳龍為39.5％、盧秀燕39.6％，但林佳龍在原台中縣區支持度則達43.7％，領先盧秀燕的29.5％。

台中市的政黨支持度，民進黨為18.7％，國民黨17.6％，時代力量10.6％，親民黨1.3％，無政黨偏好則達43.7％。洪耀南指出，藍綠兩大黨在台中市支持度普遍下降，由於台中花博舉辦時間非常接近選舉，花博成功與否也會影響選情。

與會學者也表示，原本林佳龍與盧秀燕民調呈現膠著，台中東亞青運主辦資格被取消後，兩人支持度拉開，顯示中共打壓，對於盧秀燕確有影響。

本次調查訪問時間在8月24至25日，成功訪問1079位居住台中成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％。

(中國時報)

慘 年輕人貸款購屋 10年新低 中信女子高球賽 8月30精采開打

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。