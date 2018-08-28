中信女子高球賽 8月30精采開打

2018年08月28日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託商業銀行主辦的「2018中國信託女子公開賽」，將於本周四起一連3天在新北市東華高爾夫俱樂部展開，來自兩岸、日本、韓國、泰國、馬來西亞、紐西蘭等地共計108位好手飆桿競技，爭取總獎金新台幣500萬元、冠軍獎金100萬元的殊榮。中國信託銀行贊助高球女將盧曉晴、謝瑀玲、葉欣寧與石昱婷也將參與這場盛事，比賽精采可期。

昨日出席開幕記者會上，中信銀行董事長童兆勤、中信投信董事長陳國世、中信金行政長高人傑、台灣女子職業高爾夫協會理事長鄭美琦、東華高爾夫俱樂部總經理張歐誠，以及高球女將葉欣寧、謝瑀玲、石昱婷與中國信託推薦參賽的業餘選手陳靜慈等均出席。

童兆勤致詞表示，中國信託鍥而不捨地舉辦「中國信託女子公開賽」，希望讓年輕選手有機會站上世界舞台，很開心選手們逐步嶄露頭角，亦呼籲民眾共襄盛舉，一同赴球場為選手喝采。鄭美琦感謝中國信託連續7年舉辦中國信託女子公開賽，為台灣選手帶來激勵與願景，期望選手們努力為國爭光。

延續往年傳統，今日將舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託的客戶與職業高球好手一同「為愛揮桿」、爭取慈善獎金，只要在配對賽中擊出Birdie，中國信託就捐出2萬元，擊出Eagle捐5萬元、一桿進洞捐50萬元、擊出Double Eagle捐100萬元，善款將全數支持中國信託慈善基金會的「愛接棒計畫」，資助全台灣24支少棒及青少棒球隊，推動棒球運動「向下扎根、向上結果」，為棒壇培育更多生力軍，也為台灣棒運開拓多元視野與未來。

「中國信託女子公開賽」2012年起舉辦，今年邁入第7屆，8月30日至9月1日在東華球場登場，賽事成績可納入世界排名積分，為高球好手打造世界舞台，3天賽事開放觀眾自由入場，歡迎球迷親臨現場，為選手加油打氣。

(中國時報)