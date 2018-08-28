社區營養推動中心 全面啟動

友善列印
中國時報
／台北報導

國人長期營養失衡，副總統陳建仁昨宣布在全國各縣市啟動「社區營養推廣中心」。衛福部預計將社區高齡者列為今年首要照護對象，營養師也將走入社區關懷據點，配合長照2.0，建構社區整體的健康安全網絡。

衛福部表示，從2017年開始，在台中、台南、花蓮試辦「社區營養教育模式」，即日起將全面擴大辦理，共投注經費6400萬元，補助每縣市政府衛生局年底前，至少完成建置1處「社區營養推廣中心」，透過社區營養師指導在地社工，協助指導長輩吃得均衡營養。

陳建仁表示，因應長照2.0的推廣，在不同社區都有老人照護中心。最近他奉蔡英文總統指示，到新竹、南投、雲林及彰化等地區視察長照2.0的單位，也看了「長青食堂」。

他說，雲林的「長青食堂」有很好的中央廚房設備，讓老人家可以從家裡走出來聚在一起，促進社會關係及營養功能。長青食堂有營養師的幫忙，讓大家吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧。「有了社區營養推廣中心，就可以把國人的健康照顧得更好」。

陳建仁指出，「社區營養推廣中心」是蔡總統2016年競選時很重要的政見，尤其是老人家更需要，居家照護員或是社區據點的長照柑仔店的營養提供者也能得到諮詢，成立一個很健全的營養諮詢網絡，配合長照2.0，使社區安全網能夠很好的結合起來。

衛福部預計補助每個直轄市360萬、縣市300萬，離島地區180萬元經費，成立「社區營養推廣中心」，工作為培訓營養照護人員，包含在地醫師、社工、衛生局所、醫護人員等都能具備社區營養核心能力，為長者做「營養風險篩檢」，透過篩選結果評估，若是營養高風險者，就由營養師個別輔導正確飲食。

(中國時報)

中信女子高球賽 8月30精采開打 日政府招標 擬排除華為、中興

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。