社區營養推動中心 全面啟動

2018年08月28日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

國人長期營養失衡，副總統陳建仁昨宣布在全國各縣市啟動「社區營養推廣中心」。衛福部預計將社區高齡者列為今年首要照護對象，營養師也將走入社區關懷據點，配合長照2.0，建構社區整體的健康安全網絡。

衛福部表示，從2017年開始，在台中、台南、花蓮試辦「社區營養教育模式」，即日起將全面擴大辦理，共投注經費6400萬元，補助每縣市政府衛生局年底前，至少完成建置1處「社區營養推廣中心」，透過社區營養師指導在地社工，協助指導長輩吃得均衡營養。

陳建仁表示，因應長照2.0的推廣，在不同社區都有老人照護中心。最近他奉蔡英文總統指示，到新竹、南投、雲林及彰化等地區視察長照2.0的單位，也看了「長青食堂」。

他說，雲林的「長青食堂」有很好的中央廚房設備，讓老人家可以從家裡走出來聚在一起，促進社會關係及營養功能。長青食堂有營養師的幫忙，讓大家吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧。「有了社區營養推廣中心，就可以把國人的健康照顧得更好」。

陳建仁指出，「社區營養推廣中心」是蔡總統2016年競選時很重要的政見，尤其是老人家更需要，居家照護員或是社區據點的長照柑仔店的營養提供者也能得到諮詢，成立一個很健全的營養諮詢網絡，配合長照2.0，使社區安全網能夠很好的結合起來。

衛福部預計補助每個直轄市360萬、縣市300萬，離島地區180萬元經費，成立「社區營養推廣中心」，工作為培訓營養照護人員，包含在地醫師、社工、衛生局所、醫護人員等都能具備社區營養核心能力，為長者做「營養風險篩檢」，透過篩選結果評估，若是營養高風險者，就由營養師個別輔導正確飲食。

(中國時報)