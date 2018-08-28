林佳龍 打造台中綠能模範生

2018年08月28日 01:15 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中綠色能源經濟論壇邀請海洋風力發電總經理林雍堯（左起）、中國時報社長王丰、台灣中油董事長戴謙、台中市長林佳龍、經濟部能源局局長林全能、工研院綠能所副所長李宏台、台灣綜合研究院院長吳再益參與討論。（黃國峰攝）

為推廣綠色能源、提升市民對綠能產業的認識 ，台中市政府27日在市府集會堂舉行《台中綠色能源經濟論壇》，台中市長林佳龍首先以台中推動綠能經濟新典範為題發表演說，市府也邀請專家學者針對台灣條件，發表綠色能源發展經驗或遠景，不少民眾關心綠色能源經濟，到場聆聽專家高見。（黃國峰攝）

離岸風電商機龐大，應避免整碗被外商拿走。（本報資料照片）

「2018台中綠色能源經濟論壇」27日在台中市政府登場，台中市長林佳龍以「台中推動綠能經濟新典範」為題演講，強調台中是台灣綠色能源發展的模範生，擁有適合發展綠電天然環境，兼顧能源、產業、環保，讓台中成為更宜居的城市。論壇並邀請各界專家對談，關注台灣永續生機。

台中市政府舉辦「2018台中綠色能源經濟論壇」，全場民眾座無虛席，林佳龍暢談台中推動綠能發電，並呼應花博低碳綠能的理念。

專家對談 關注永續生機

包括台中市副市長林依瑩、經濟部能源局長林全能、台灣中油董事長戴謙、工研院綠能與環境所副所長李宏台、台灣綜合研究院長吳再益、海洋風力發電總經理林雍堯、中國時報社長王丰等出席論壇對談，就綠色能源發展的機會與挑戰深入研討。

王丰表示，這幾天中南部發生的水災，台灣面臨氣候考驗，更嚴峻的卻是能源問題，歐洲先進國家如德國在1980年代，已討論如何用綠能取代核能等傳統能源，花很多時間達成非核家園社會共識，期待舉辦綠色能源經濟，可以讓台灣邁向綠能的步伐更快速、穩健。

林佳龍說，台灣發展綠能產業，太陽光電及風力發電是最重要的，中部離岸風力發電具有優勢條件，最好的風場在台中、彰化的外海，彰化推動「風光大縣」，台中市也是「風光城市」。

台中市除擁有適合發展綠電的天然環境，包括推動文山綠光計畫，讓文山掩埋場化身大型太陽能電廠；興建外埔綠能生態園區，推動綠能發電；水湳智慧城「中央公園」運用太陽能發電，供全區自給自足等。

林佳龍強調，為改善空氣品質，台中市訂定《生煤管制條例》，補助中小型工廠鍋爐從燃油改為燃天然氣，獲中央採納推廣，並加強管制台中火力發電廠汙染排放等措施。

宜居城市 兼顧產業環保

「台中市是宜居城市，一定會讓能源、產業、環保三者兼顧！」林佳龍說，年底舉辦台中世界花卉博覽會，就是「花現GNP」（Green、Nature、People），為綠色生產、自然生態及人文生活，期待花博改造台中成為「三生有幸」的宜居城市。

與談者共同為台灣永續生機尋求解方，李宏台表示，新能源的開發及產業的成立，絕不只是技術，還需資金及市場，不僅在初期，甚至到後期，能源都必須配合政府政策。林全能則對台灣規畫的能源轉型政策，強調與台中市合作的離岸風力及太陽光電等規畫可如期達成。

(中國時報)