能源轉型達標 林全能有信心

經濟部能源局長林全能。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

面對外界質疑政府2025年再生能源發電比例占全國兩成的高目標能否達標，經濟部能源局長林全能充滿自信。他說，政府有決心、有信心，在能源轉型目標明確，再加上中央與地方政府的合作，如台中市太陽光電可提供園區屋頂、掩埋場土地設置，離岸風電有台中工業港製造與組裝兩大聚落，他有信心可以達到綠能推動的目標。

林全能表示，在落實2025非核家園目標、降低空汙及確保供電的三大任務下，政府有很明確的能源轉型路徑，那就是2025年再生能源發電量占比達到20％、潔淨天然氣占50％，另為穩定供電，燃煤也不會放棄，但在超超臨界機組製程下，比例會降到30％。

在轉型過程中，最怕的就是缺電。不過林全能強調，從今年6月起，大家應該可以很明顯感受到，台電電力備轉容量率每天都在6％以上，可以應付機組故障。這還只是今年，明年起電力備轉率更高達10％，此外，希望台電每年準備15％備用容量機組，充分供應用電給產業與民生。

另外，能源轉型另一個重要路徑，就是要增加自主電力供應與帶動區域經濟發展，這不能少掉地方的角色參與。對此林全能舉例，可鏈結台中就有兩項─太陽光電與離岸風力。

太陽光電2025年可到20GW，其中屋頂型3GW、地面型17GW。屆時總投資額1.2兆元，非常強大，可帶動太陽光電生產鏈，發展地面型太陽光電，台中還有掩埋場土地可以拿出來使用，另有綠能屋頂、園區工廠屋頂推動，大家可以一起合作。

此外，離岸發電至2025年容量有5.5GW，有75％集中在中部。他強調，這不僅有助降低中部燃煤機組發電量，同時現有離岸風力產業製造與風機組裝兩大聚落都在台中港，國外技術團隊進駐，推估將有超過2萬個工作人員在此進出，台中將成為離岸風電產業鏈重鎮，其為台中創造的綠色經濟前景，將相當可期。

(中國時報)

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