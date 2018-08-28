2期風機 本土廠商統包

海洋風力總經理林雍堯。（黃國峰攝）

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中國時報
／台北報導

國家綠能重點的離岸風電商機龐大，如何避免整碗被外商拿走是大家關切重點。但國內首家率先成立2支示範離岸風機的海洋風力坦言，風機、施工船、海纜都用外商，主要是國內廠商在這方面經驗規格還不符合。但第二期開始，會反向操作以本土廠商統包，把技術資料留在國內，海洋風力總經理林雍堯說，「極度渴望有本土廠商」。

海洋風力在2013年與能源局簽訂示範合約，在苗栗竹南建置2部各4MW示範風機，預計明年3月份開始正式安裝20部，最後完成128MW容量。

雖然2支示範風機就花掉4年，但林雍堯強調，這不只是2支，而是採用全風場的概念去做。他坦言，除升壓站到台電這段是採用本土華城電機執行，其他像風機是選用德國西門子，船隊使用歐洲施工船，因為最有經驗只有在歐洲。纜線則採用日系，雖然國內也有廠商來談，但可惜海纜沒有符合到海底狀況。

不過林指出，接下來的第二期20部風機，就會反向操作。例如當初核心水下基礎設計，它們找歐洲最有經驗的風機基礎處設計公司COWI，統包整個基樁，當時本土中興工程是下包。但第二期起就換成是中興做統包，COWI反做它的下包，未來所有(技術)資料都會留在中興。

2部示範到底為整個產業留下甚麼？林雍堯說，從一開始認證，要銀行保險，到颱風地震影響，就整合氣象局，台大、國際地震中心，連同法律顧問、銀行界，總共邀請了38家國內廠商參與。建置了KNOW HOW（關鍵技術）、設計，怎麼做認證，怎麼做風險管理經驗。

「我們也思考怎麼把技術留在國內，極度渴望有本土廠商！」林雍堯說，希望把能量留在國內，離岸本土供應鏈要起來。由本土廠商負責25年、乃至30年維運。他還笑說，這樣以後吵架也不要用英文，用台語嘛也通。

(中國時報)

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