掌握技術 經濟迎風而上

2018年08月28日 01:15 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

綠色能源為政府既定政策目標，台灣綜合研究院院長吳再益呼籲，離岸風電的發展一定要「在地化」，透過中央、地方攜手合作，不僅敞開大門讓國外開發商、系統商在台順利設廠、投資，更重要的是透過「技術轉移」，讓台灣得以在5、6年內向下紮根，唯有掌握關鍵零組件與核心技術，離岸風電才能創造更多綠色經濟新價值，甚至引領世界潮流，在產業供應鏈中扮演重要角色，台灣經濟成長將能「迎風」而上。

政府預定2025年綠色能源占台灣發電量占比達20％；吳再益表示，離岸風電的發電量超過75％來自台中、彰化外海，比較挑戰的是，由於開發商8成以上是外商，在產業供應鏈的考量下，關鍵零組件中我國一定要掌握在手上，包括發電機、配電盤、變壓器等，離岸風電發展才能立於不敗之地，國內透過投資、創新，來創造更多綠色經濟價值。

接下來的5、6年時間，是離岸風電發展關鍵期，吳再益認為，需要具有高度的意見領袖領統籌，與國外廠商如西門子談技術移轉，期待台中市長林佳龍能發揮力量，不僅替國家爭取到投資，也能帶領綠色能源朝成功發展方向邁進，這攸關離岸風電至少25年的長久營運。

綠色能源又稱潔淨、再生能源；吳再益表示，太陽能已蓬勃發展，現在只要把離岸風電發展起來，再生能源的架構將更齊備。

為了促成離岸風電發展，台中港有2.0的改造計畫，北部為休閒觀光區、中部以三井OUTLET為商業發展，南邊則規畫重件碼頭，有更大乘載力因應風力發電機的裝卸、組裝需求，吳再益建議，港區南段未來能形塑綠能產業聚落，台中以成為東南亞最大離岸風電港為目標。

(中國時報)