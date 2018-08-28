加油變加電 中油全力挺台中

2018年08月28日 01:15 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

台中大雅區公所電動機車電池交換站，全台第一。（陳淑娥攝）

為推廣綠色能源、提升市民對綠能產業的認識 ，台中市政府27日在市府集會堂舉行《台中綠色能源經濟論壇》，邀請專家學者針對台灣條件，發表綠色能源發展經驗或遠景。（黃國峰攝）

為推廣綠色能源、提升市民對綠能產業的認識 ，台中市政府27日在市府集會堂舉行《台中綠色能源經濟論壇》，邀請專家學者針對台灣條件，發表綠色能源發展經驗或遠景。（黃國峰攝）

中油推動能源轉型，鎖定智慧綠能加油站及推自有品牌電池。中油董事長戴謙說，中油能源轉型政策，一定會跟地方政府結合在一起，而他更看好台中市綠能產業前景，他說「一定會挺林市長，把所有力量灌進來」。

加油站產電力 變綠能中心

政府政策從2030年起要把巴士改用電車，2035機車新出廠需跟進，到2040年汽車也要電動化，這讓戴謙感嘆：「我們這支油槍不曉得要拿去哪兒放！」所以他從去年11月6日接下董座後，就開始頭皮緊張，因為在政府低碳綠能目標下，用油越來越少，根據研究，2030年就是中油營運面臨「黃金交叉」，也就是「死亡交叉點」。坐享傳統能源好處的能源企業，轉型迫在眉睫。

為了存活，中油已構思轉型策略。戴謙第一個思考是中油加油站轉型成智慧綠能加油站，要所有加油站裝太陽能電板，以及用LNG（天然氣）產出電力，「拜託大家都來這邊充電換電。」另外，他更思考把綠能加油站變成社區智慧綠能中心，成為社區微電網，「現在都是台電大電網輸送，是很浪費電的，只要社區自己有電網，台電發生狀況，也可以自己發電。」

除加油變加電，中油也要推出自有品牌電池，他宣示，希望中油品牌電池2年後就可以上市，屆時有A、B、C品牌電池，電動車與儲能業者都可以來合作，他並透露，台中將是中油布局中油品牌電池重鎮，藉此帶動台灣建立電動車自主產業聚落。

為扮演國內建構電動車產業聚落領頭羊，中油3年內要在1000座加油站設充換電站，今年是160座，其中，台中設有12座，目前台中擁有自營及加盟站有193站，而戴謙更希望把大數據營運平台弄進去，未來全台所有加油站轉型智慧綠能加油站，發展成綠能網路。

自有品牌電池 2年後上市

能源轉型另個重點就是天然氣第三接收站，戴謙表示，中油有永安、台中兩個接氣站，年進口量1648萬噸，世界排在第五名，但其設備利用率已超過100%，比起日韓42%、37%已是超載。他自嘲說：「看我現在精神不繼，就是天天非常緊張」。因此拜託大家支持三接站建下去，如此設備利用率會降到80%，比較安全。

(中國時報)