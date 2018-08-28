推動產業發展 李宏台提3要件

2018年08月28日 01:15 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台灣的產業技術開發將面臨什麼挑戰？工研院綠能所副所長李宏台27日在《2018台中綠色能源經濟論壇》中表示 ，產業未來的發展要分3個重點來觀察，首先是具有加值性，所以必須技術領先；第二是服務導向比例會越來越高，甚至高於製造業；第三新能源的產業發展一定要靠政策支持。

李宏台表示，新能源的開發及產業的成立，絕不只是技術，還需要資金及市場，不僅在初期，甚至到後期，能源都不是自由的市場，必須配合政府的政策。以風力發電產業為例，其中包括製造業及服務業，例如原材料供應等屬製造業；營運規畫管理、後續服務及開發等都需服務業。新能源產業的未來發展，可以考慮提高就業率及納入循環經濟2元素。

台灣是世界上排名第二的太陽能電池生產國，李宏台指出，太陽光電產業是台灣最大的再生能源產業，但面臨很大挑戰，而大陸在今年5月31日降低太陽光電安裝目標等政策，大陸市場需求量會降低3至4成以上。對國內太陽光電業者而言，大陸不僅是主要競爭對手，更是主要市場。

李宏台說，最近國內有3家大型太陽光電廠商進行合併，未來將從太陽電池製造轉型到模組生產及系統服務。

「台灣沒有多少天然資源，有的就是人才及腦力。」李宏台特別強調，要觀察產業發展，除了市場規模，也要看技術加值，服務導向是未來產業發展的重要方向。

李宏台表示，政府政策可以帶動產業的發展。他並以台中市府積極推動沼氣發電及氣化發電政策進一步說明分析，沼氣發電在過去推動並不順暢，因當時躉購費率不高，主要是經中央及地方政府及各部會協調，將沼氣產生的廢水處理等投資額，全部算在躉購費率基礎內，提高躉購費率才能順利推行。

李宏台指出，氣化發電把農業廢棄物作為原料，避免農民露天焚燒，但也要思考到農民資材集運及利用效率的問題，都需要有政策的配套執行。

(中國時報)