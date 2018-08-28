轉型玩真的 林依瑩看好台中發展

2018年08月28日 01:15 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市副市長林依瑩27日主持「台中綠色能源經濟論壇」座談，並綜合各專家學者的專業經驗建言後表示，台中市推動宏觀及全面綠色能源政策，透過各界專家學者研討交流，為台中及台灣推動綠能、社會經濟能源及環保等發展，找出更多新的方向及實踐路徑。

與談人經濟部能源局長林全能對台灣規畫的能源轉型政策深具信心，他在論壇中承諾，與台中市合作的離岸風力及太陽光電等規畫可如期達成。林依瑩回應表示，台中市跨局處與中央對接整合推動綠能政策，台中市相關基礎建設將以系統性概念建置，不僅規畫路網，並成功爭取藍色捷運通到台中港，產業在地發展願景可期。

林依瑩力讚台灣中油轉型的艱辛與決心，「真的很了不起」，對於中油董事長戴謙提到2030年是「中油轉型的死亡交叉年」，林依瑩深具期待地改稱是「轉型成功年」。她說，從中油轉型過程，可看出政府推綠能政策絕對「玩真的」，國營事業戰戰兢兢地全面轉型，是台灣的福氣，希望國營企業與民間通力合作，達到綠色經濟及綠色能源目標。

「台中市的綠能發展方向都是對的」林依瑩說，台灣綜合研究院院長吳再益在「台中配合綠色經濟迎風而上」講題中，解析台中未來的綠能經濟發展，並分析未充電站、離岸風電及水湳智慧城等面向，可見台中綠能規畫方向是對的，未來落實執行一定可帶來美好的綠能願景。

海洋風力發電總經理林雍堯在座談中認為「離岸風電產業，台中的機會」。林依瑩也表示，台灣是世界最好的風場， 希望台中的離岸風電建置，能把台灣提升為推動製造離岸風電的最好基地，並與國際接軌。

林依瑩指出，工研院綠能所副所長李宏台在座談中強調，未來新能源產業的重點是「技術加值」，且必須政策整體投入，與民間相輔相成推動。台中市府一定會支持，尤其「外埔綠能生態園區」即將在10月試營運，還須克服很多環節才能成功，專業建議及思維都是重要施政的借鏡。

(中國時報)