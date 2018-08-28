綠色奇蹟 全民來打拚

2018年08月28日 01:15 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

由台中市政府與中國時報共同主辦的《2018台中綠色能源經濟論壇》，與會民眾關切如何落實綠能產業理念，對此台中市副市長林依瑩表示，宏觀、前瞻的能源政策，靠政府、國營企業執行是不夠，一定需要全民共同參與才能達到目標，未來行政流程將化繁為簡，讓民眾參與不再有阻礙。

林依瑩透露，台灣有很多民眾有參與綠能屋頂的認知，但想到過程要簽好多文件、行政流程又繁瑣就作罷，林依瑩前年到韓國首爾訪查，發現家家戶戶陽台側面都有太陽光板，發電自用，增加民眾參與意願，政府應該朝簡化行政流程來思考，提高民眾參與綠色能源的意願。

林依瑩認為，公民電廠的概念下，將朝民眾零出資、政府零補助，透過中介單位來連結。

另外，現在開發綠色能源都是大型廠商，林依瑩認為，應該給新創年輕人更多發展舞台，例如，有新創公司以風力發電來開發小型電風扇，未來也期待更多年輕人的創意可以進來，增添產業新活力。

政府預定2025年綠色能源發電占比要達20%；經濟部能源局局長林全能表示，為了這個目標，政府除了朝預定路徑前進外，也展現決心、毅力，與各地方政府、各部會建立緊密的夥伴關係，有信心綠色能源20%的發電占比如期達成，這從去年底到今年6月，在地方政府密切合作下，太陽光電併聯發電量倍數增長看出。

海洋風力發電總經理林雍堯表示，台中港規畫成重件碼頭，強化每平方公尺的乘載重量達50噸（一般碼頭為5噸）、海床加強到90噸，而施工團隊、下游廠商等，皆已進駐台中，待明年風電廠陸續完工後，會有更多國際技師攜家帶眷來台，對台中的經濟發展將有一定的幫助。

為打造離岸風電產業，林依瑩表示，已與國內17所大專院校合作、討論，課程導入更多學程需求，以大學與企業的產學合作，快速培育人才、輔導年輕人就業。

(中國時報)