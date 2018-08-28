便捷城市 台中躍進世界強

2018年08月28日 01:15 中國時報 馮惠宜 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

不少民眾到場，關心台中未來。（黃國峰攝）

臺中市議會祕書長張世禎代表議長林士昌出席。

臺中市議會舉辦107年度地方治理論壇，在一個月緊鑼密鼓巡迴，第7場以「便捷城市新夢想，台中躍進世界強」為主題，邀集學者、議員提出精闢建言。現場議員及學者熱烈討論，期盼透過理性對話，清晰擘畫台中朝國際化與宜居城市全速前進。

臺中市議會祕書長張世禎代表市議會議長林士昌出席，他強調，過去的論壇都是由行政機關或是學術機關舉辦，雖然累積很多結論，但必須經過民意機關落實；這次由臺中市議會舉辦，直接將可行的意見整理成共識，意義凡非。

打造安全路網

張世禎說，台中市的議員勤勉、優秀，透過這樣的活動，能讓民眾更知道台中市議員的問政水準；也主動提出願景，許台中市民一個未來；期許從這次論壇開始讓臺中市議會成為全國典範，成為拋開藍綠惡鬥、開啟產官學理性對話的議會。

前台中縣副縣長、華梵大學副教授張壯熙以「全球政經趨勢與台中地方發展」為主題，為論壇拋磚引玉；他指出，要看懂世界目前的趨勢，才能妥善表現、在夾縫下生存。他也強調，城市要精彩、有趣、有內容，才能吸引人走進台中，而要讓世界走進台中，交通要便捷，透過軌道建設配合公路建設形成路網，而且要路走得順、路要平，才是便捷安全的路網。

張耀中表示，台中市長林佳龍在歷次選舉時都提到「大台中123」：1條山海線、2大國際海空港，與豐原、烏日、海線雙港等3大副都心，這些計畫都在進行中，相信市民很快就能看到台中市的改變。

跨域合作治理

台中市議員楊正中指出，台灣的中心在台中，台中是南來北往的中繼站，有綿密的交通路網，政府應整合起來，加以宣傳發揮最大效益。台中市議員賴佳微拿出日本防災士專用的黃色制服、保暖毛巾，領巾還印上避難流程，倡議建立培訓認證制度。

東海大學行政管理暨政策系副教授柯義龍直言，台中市有3大問題要解決，包括交通、空汙及治安；他認為應跳脫黨派、本位主義框架，透過跨地域、跨機關及公私協力等合作治理，才能為人民謀福。

東海大學行政管理暨政策系副教授魯俊孟說，經過胡志強、林佳龍市長的努力，東西向的公車多了，連和平區鶴部落也有公車。中興大學國家政策與公共事務研究所教授沈玄池指出，交通建設非常重要，以長遠的角度來看，發展軌道建設可以解決交通問題、空氣汙染問題。

(中國時報)