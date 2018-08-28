增公車路線 優化生活機能

2018年08月28日 01:15 中國時報 王文吉 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

交通方便帶來完善生活機能！與會學者均表示，台中近年的交通建設有進步，但離「便捷城市」還有一段距離，建議增加公車路線，加速捷運路網建設；台灣大道交通堵塞也被點名「無論藍綠執政都束手無策」，路平只做主要幹道，民眾住家旁的道路平整度有待加強。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授沈玄池，以自己在國外待20多年的經驗指出，台中市交通建設遠落後其他國際城市，目前鐵路高架化才開始，第2條捷運遙遙無期，以長遠的角度來看，軌道建設可以解決交通、空汙問題，配合更多公車路線及班次，並酌與收費；他認為，「10公里免費會排擠到其他建設經費」。

交通、空汙、治安要加油！東海大學行政管理暨政策系副教授柯義龍直言，每到周五下班時段，台灣大道就變成停車場，連周邊道路也回堵；30多年前他到台中工作，許多朋友都羨慕「空氣很好」。現在台北朋友反問：「台中空氣怎麼那麼差？」他還自爆，當初中火興建時，他曾去抗議，果然空汙問題難解；柯義龍也認為，近年台中的治安並沒有明顯改善。

東海大學行政管理暨政策系副教授魯俊孟專注交通議題，他回憶15年前在黎明新村等公車居然車子沒來，站牌電話還是空號。今天台灣大道公車班次密集，但路線都是東西向，南北向很少，轉乘仍不方便；相較於台北搭乘捷運、公車互換，一下就到目的地了。

魯俊孟也談到交通安全。他說，台中市有很多「三寶」，年輕騎士騎車亂鑽，還有人開車、騎車看手機。他也說，要道路面很平整，但是你家旁的道路有平、有安全嗎？開車可能沒什麼感覺，頂多「砰」一聲而已，但是騎車一不小心就跌倒了；出意外是要怪自己還是怪別人？交通安全、交通便利還有努力空間。

(中國時報)