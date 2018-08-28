房仲網站涉不實報導 挨告誹謗

2018年08月28日 04:10 中國時報 陳志賢 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國內房仲業龍頭「信義房屋」不滿「好房網」刊登不實文章，指「跟著信義房屋去日本買房，日圓大跌買方慘賠，信義卻大賺佣金」，涉嫌詆毀商譽，已委任律師杜英達於今（28）日向台北地檢署遞狀控告好房網新聞總監、撰文記者及永慶房屋董事長孫慶餘、林淑貞夫婦等4人妨害名譽。

好房網（HouseFun）於今年6月15日，刊登一則標題為「跟著信義房屋去日本買房，日圓大跌28％，買方慘賠？信義大賺佣金？」報導，正式引爆信義房屋怒火。信義認為，一直遭受好房網負面報導攻擊，為維護產業形象，原以努力勸說方式希望能停止攻擊行為，但對方仍持續惡意攻擊，所以決定提告。

勸說無效 只好以訟止謗

信義並質疑「好房網」是永慶房屋旗下企業，懷疑是永慶房屋高層指使做出不實報導，因此連帶控告永慶董事長孫慶餘、林淑貞夫婦。

「好房網」報導指稱，「投資人荷包瘦了，但是反觀信義房屋卻賺了豐厚的仲介佣金。投資人因為信義房屋是上市公司而賦予信任，跟著去買遠在2100公里以外的東京不動產，但是卻可能因為沒有被告知匯損與租金投報下降風險而慘賠一屁股，午夜驚醒時，他會不會一而再，再而三自問：『到底是怎麼一回事』？『信義房屋不是深耕日本九年了，怎麼還會這樣』呢？」

信義房屋認為，該篇報導內文明確提及穩定租金投報率與匯率、少子化等因素有關，在消費者買日本房地產前，信義房屋均會充分告知匯率、國際政經情勢、日本國內政策等投資影響因素，好房網卻仍以不實報導誤導讀者，指稱信義房屋故意不告知匯損與租金投報風險，致使投資人慘賠，已嚴重詆毀信義房屋商譽。

甚至，該篇文章提及有多家業者招攬民眾赴日本買房，卻唯獨在標題上列出信義房屋一家業者，針對信義惡意攻詰意圖相當明顯，且報導登出前未向信義房屋詢問，亦未作平衡報導。

信義房屋委任律師杜英達指出，好房網近年多次以負面報導攻擊信義，懷疑幕後動機不單純，由於依據資料顯示，好房網的負責人是永慶房屋董事長孫慶餘妻子林淑貞，永慶房屋官網也將好房網列為集團旗下企業，更加深該網站報導是對信義有針對性。

他表示，由於這些關係，合理懷疑好房網負面報導，疑由永慶高層指使，所以決定對永慶房屋提出妨害名譽告訴，還信義房屋一個公道，以免消費者誤信報導內容，產生負面印象。

稱引述報導 與永慶無關

對於指控，好房網營運長徐賢淑表示，好房網News的此篇報導是根據其他媒體報導做引述及評論，完全不涉及任何法律責任。「若信義房屋有惡意的提告，我們一定捍衛媒體的新聞報導自由」強調好房網News與永慶房屋董事長孫慶餘毫無關係，若惡意指控，孫慶餘將保留法律追訴權。

(中國時報)