好房網負責人 實為永慶房屋董娘

2018年08月28日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

針對好房網負面報導，信義房屋決定對永慶房屋和好房網提告誹謗，信義房屋委任律師杜英達指出，好房網負責人林淑貞是永慶房屋董事長孫慶餘的妻子，而永慶房屋對好房網具有實質控制關係，孫慶餘、林淑貞夫婦在本案中恐怕難脫刑事、民事相關責任，所以一併提告。

信義房屋不滿好房網撰文誹謗其商譽，除控告好房網外，也認為永慶負責人孫慶餘、林淑貞夫婦應負相關責任。律師杜英達認為，雖然永慶負責人孫慶餘名義上不是好房網負責人，但依據相關資料，好房網是永慶房屋旗下關係企業，永慶負責人孫慶餘對好房網具有控制關係，因此合理懷疑孫對好房網具有實質指揮董事執行業務之關係。

依據公司登記資料顯示，好房網是由好房公司成立，負責人為孫妻林淑貞，另據永慶房屋官網指出，孫慶餘曾表示整合20多年來豐富資料庫，創立擁有全國最多房產新聞、市場行情與住居資訊的『好房網』」；官網亦將「好房媒體事業」列為集團組織之一；且好房網徵求記者工作地點，與永慶集團同址。

杜英達認為，資料顯示好房公司及好房網係由永慶房屋成立，並為永慶房屋發佈房產新聞資訊，孫慶餘家族握有永慶房屋集團旗下公司之實際經營權，因此永慶房屋對好房網為公司法所規定之實質控制公司。

他說，孫慶餘雖非好房公司的董事或董事長，但因為他是對好房公司具有控制關係之永慶房屋的董事長，合理懷疑他對好房公司亦具有實質指揮董事執行業務之關係，因此認定好房網所為不實報導，孫慶餘涉有民事及刑事責任。

(中國時報)