好房網負責人 實為永慶房屋董娘

好房網與永慶房屋的企業關係

友善列印
中國時報
／台北報導

針對好房網負面報導，信義房屋決定對永慶房屋和好房網提告誹謗，信義房屋委任律師杜英達指出，好房網負責人林淑貞是永慶房屋董事長孫慶餘的妻子，而永慶房屋對好房網具有實質控制關係，孫慶餘、林淑貞夫婦在本案中恐怕難脫刑事、民事相關責任，所以一併提告。

信義房屋不滿好房網撰文誹謗其商譽，除控告好房網外，也認為永慶負責人孫慶餘、林淑貞夫婦應負相關責任。律師杜英達認為，雖然永慶負責人孫慶餘名義上不是好房網負責人，但依據相關資料，好房網是永慶房屋旗下關係企業，永慶負責人孫慶餘對好房網具有控制關係，因此合理懷疑孫對好房網具有實質指揮董事執行業務之關係。

依據公司登記資料顯示，好房網是由好房公司成立，負責人為孫妻林淑貞，另據永慶房屋官網指出，孫慶餘曾表示整合20多年來豐富資料庫，創立擁有全國最多房產新聞、市場行情與住居資訊的『好房網』」；官網亦將「好房媒體事業」列為集團組織之一；且好房網徵求記者工作地點，與永慶集團同址。

杜英達認為，資料顯示好房公司及好房網係由永慶房屋成立，並為永慶房屋發佈房產新聞資訊，孫慶餘家族握有永慶房屋集團旗下公司之實際經營權，因此永慶房屋對好房網為公司法所規定之實質控制公司。

他說，孫慶餘雖非好房公司的董事或董事長，但因為他是對好房公司具有控制關係之永慶房屋的董事長，合理懷疑他對好房公司亦具有實質指揮董事執行業務之關係，因此認定好房網所為不實報導，孫慶餘涉有民事及刑事責任。

(中國時報)

房仲網站涉不實報導 挨告誹謗 吸奶法官丟差 嫖幼齒檢察官免職

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。