吸奶法官丟差 嫖幼齒檢察官免職

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中國時報
／台北報導

收賄養3妻妾的台中高分院法官胡景彬，因投資地下錢莊且出入酒店當眾吸奶，被冠上「吸奶法官」封號，司法院職務法庭昨祭出重懲，判決免除法官職務，另外檢察官蔡曉崙與少女從事性交易並不當關說，同樣遭免職，2人都喪失公務人員任用資格。

司法官訓練所第16期結業的胡景彬，歷任台中地院法官、庭長，他隱匿4691萬可疑財產，還利用「假勸和」手法賣案收賄300萬元，最高法院依貪汙罪及財產來源不明罪，各將他判刑16年、4年半確定，合併執行18年6月，胡已入獄服刑。

監察院通過彈劾將胡送交司法院懲處。職務法庭認為，胡男有二段婚外關係，且未依法誠實申報財產，在依一方當事人的需要強行達成和解，進而獲取不當利益，傷害法官形象至鉅，違失情節嚴重，判決免除法官職務。

另彰化地檢察署檢察官蔡曉崙，2015年2月間與未成年少女從事性交易5次，此部分他遭判刑1年10月定讞；他還連續3年與女子從性交易高達30多次，2015年他穿著檢察官背心到警局，為因從事性交易遭警查獲的女子，向警方不當關說。

職務法庭痛斥蔡身為檢察官，竟不思自持，為圖私慾，與少女性交易並為媒介性交易，又多次與已滿18歲女子性交易，妨害社會善良風俗，並利用其檢察官身分不當關說，行為不檢，傷害檢察官形象至鉅，不適任檢察官職務，判決將他免職。

(中國時報)

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